Ruszin-Szendi Romulusz: Ha börtönbe kell mennem, hogy a Tisza négyötöddel nyerjen, börtönbe megyek

Magyar Péter és Ruszin-Szendi Romulusz a parlament honvédelmi és rendészeti bizottságának zárt ülésével egy időben tartott közös sajtótájékoztatót.

Ez az az ülés, amivel kapcsolatban a Honvédelmi Minisztérium előzetesen azt ígérte, hogy bemutatják Ruszin-Szendi ukránbarát NATO-felszólalásait. A Honvédelmi Minisztérium szerint Ruszin-Szendi vezérkari főnökként a NATO-üléseken rendszeresen Ukrajna-barát álláspontot képviselt, és „Szlava Ukraini” (Dicsőséget Ukrajnának) felkiáltással fejezte be beszédeit, miközben hivatalos jelentéseiben ennek az ellenkezőjét tüntette fel.

Magyar Péter a sajtótájékoztatón azt mondta, hogy nincsenek bizonyítékok Ruszin-Szendi ellen. Szerinte azért nem hívták meg a tiszás politikust a zárt ülésre, mert „kettő percébe kerülne, hogy porrá zúzza a Rogán Antal által írt mesekönyvet”.

Magyar szerint a Ruszin-ügy csak „terelés, gumicsont”, hogy a kormánynak ne kelljen a gyermekvédelemben történtekről és az „összeomló gazdaságról és egészségügyről” beszélnie.

Ruszin-Szendi elmondta, hogy neki nem a sajtótájékoztatón, hanem a parlamenti ülésen lenne a helye. Oda azonban nem hívták meg, mert el tudná mondani az igazságot. Nyilvánosan azért nem tudja magát megvédeni, mert a minősített információk miatt sok mindent nem mondhat el. De ha a zárt ülésen „elmondanám, hogy milyen mandátumokat kaptam, valóban milyen felhatalmazással, ki küldött és hova, és mit kellett képviselnem, akkor lehet, hogy egy bálvány ledőlne.”

Ruszin-Szendi Romulusz Fotó: Németh Dániel/444

Ruszin-Szendi szerint Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszterrel politikai színjátékot játszatnak, ő pedig „kellően butus ahhoz, hogy ezt végre is hajtsa”.

Azt is mondta, hogy tudtával nincs ellene eljárás, de reménykedik benne, hogy lesz. Mert akkor kiderülne, hogy neki van igaza. Egyébként pedig „ha nekem börtönbe kell menni, hogy a Tisza kétharmaddal vagy négyötöddel nyerjen, én az életemet is feltenném ezért az országért, akkor bemegyek a börtönbe. Majd küldenek ropit, pizzát, még jobban megtanulok angolul”.

Azt viszont sem megerősíteni, sem cáfolni nem tudta, hogy a NATO-üléseken használta volna a „Szlava Ukraini” felkiáltást. Az ott elhangzottak ugyanis szerinte nemzetbiztonsági titoknak számítanak.

A korábban helyettes államtitkárként is dolgozó Ruszin-Szendi azután került a kormánymédia kereszttüzébe, hogy a Tisza Párt kongresszusán már a párt szakpolitikusaként szólalt fel. A kormánymédia azóta vezérkari főnökként használt luxusvillájával is támadta a Tisza Pártot, de támadta Ruszin-Szendit zsírleszívás miatt is, mostanában pedig az a vád ellene, hogy „ukrán titkosszolgálati kapcsolatai” vannak.