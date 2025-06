Trump és Musk totálisan összevesztek, internetes posztokban vagdosnak egymás fejéhez mindenfélét

kor Elon Musknak elege lett a politikából, de a politikának is belőle

Nagy mellénnyel indított költségcsökkentési rohama kifulladt, és meggyűlölték miatta a miniszterek is, annyira, hogy bazmegelésbe fulladó ordítozásaik voltak a Fehér Házban. A milliárdos már inkább a cégeire koncentrálna, Trumpról nem is posztol, és ez fordítva is igaz.