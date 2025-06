Trump „két kisgyerek harcához” hasonlította az orosz-ukrán háborút Merz első látogatásán

Csütörtök délután találkozott Friedrich Merz német kancellár Donald Trump amerikai elnökkel a Fehér Házban - írja az Euronews. Ez volt Merz első washingtoni látogatása, mióta Németország kancellárjává választották, a megbeszélés legfontosabb témái pedig a védelmi kiadások, a vámok és Ukrajna voltak.

Fotó: MICHAEL KAPPELER/dpa Picture-Alliance via AFP

Merz a találkozó előtt kiadott sajtóközleményében azt írta, hogy alaposan felkészült az egyeztetésekre, a Német Külkapcsolatok Tanácsának vezető kutatója, Rachel Tausenfreund szerint pedig a találkozó „nem is alakulhatott volna jobban Merz számára”. Trump azt mondta, hogy a Fehér Ház is „remek formában van”, és hogy az új adminisztráció „rendbe rakta, és most olyan, mint Németországban”.

Trump a találkozón elmondta, hogy mindketten „nagyon szomorúnak” tartják az Ukrajnában történteket, mivel hetente 5–6 ezer katona hal meg ott. Az amerikai elnök emellett beszélt arról a 75 perces telefonbeszélgetéséről is, amit szerdán Putyinnal folytatott, aki állítólag megtorlást ígért az Ukrajna által mélyen orosz területre irányított dróntámadások miatt, amiben az orosz bombázók egyharmadát kiiktatták az ukránok.

Trump azt mondta, nem hiszi, hogy Putyin „játszadozna”, mivel szerinte „az egészet” akarja – vagyis egész Ukrajnát. Emiatt, vagyis a teljes háború kirobbanásáért pedig Joe Biden volt elnököt okolta. Merz eközben azt hangsúlyozta, hogy Németország és az Egyesült Államok közösen akar szerepet vállalni a háború lezárásában.

Trump később az újságíróknak válaszolva, az Oroszország és Ukrajna közötti háborút „két kisgyerek harcához” hasonlította - írja a Guardian. „Néha látsz két kisgyereket, akik őrülten verekednek” – mondta az amerikai elnök.

„Gyűlölik egymást, és egy parkban verekednek, te pedig megpróbálod őket szétválasztani. De nem akarják, hogy szétválaszd őket. Néha jobb, ha hagyod őket egy ideig verekedni, és csak utána választod szét őket” – tette hozzá.

Trump azt mondta, ugyanezt a hasonlatot használta szerdai beszélgetésük során Vlagyimir Putyinnak is. „Azt mondtam: Elnök úr, lehet, hogy tovább kell harcolniuk és szenvedniük – mert mindkét fél szenved – mielőtt szét lehetne őket választani, mielőtt egyáltalán képesek lennének elválni egymástól.” Válaszul Merz arról beszélt, hogy szerinte egyetértenek abban, „milyen szörnyű” ez a háború, és „mindketten keresik a módját, hogy nagyon hamar véget vessenek neki”.

Fotó: MICHAEL KAPPELER/dpa Picture-Alliance via AFP

A találkozó egy pontján Merz egy aranyszínű keretbe foglalt másolatot ajándékozott Trumpnak, nagyapja, a Németországban született Friedrich Trump 1869-es születési anyakönyvi kivonatáról. Trump nagyapja ugyanis 1885-ben vándorolt ki az Egyesült Államokba – állítólag azért, hogy elkerülje a kötelező katonai szolgálatot –, és először New Yorkban telepedett le. Később, 1901-ben visszatért Németországba, de kiutasították, így akkori feleségével, Elisabeth Christtel együtt visszatért az Egyesült Államokba. Ott kezdte el aztán felépíteni azt az ingatlanbirodalmat, ami később híressé tette a családot, és amit fia, Fred – az elnök apja – tovább bővített.

Merz emellett beszélt Németország NATO iránti elkötelezettségéről is, miután a kormány több milliárd eurós többletkiadást irányzott elő a hadsereg számára.

„Mi akarjuk Európa legerősebb hagyományos hadseregét” – mondta Merz a sajtótájékoztató előtt.

Trump üdvözölte Németország védelmi kiadásainak növelését, de jelezte, hogy később korlátozhatja Németország újrafegyverkezését. Merz kijelentette, hogy Európának továbbra is szüksége van az Egyesült Államok támogatására és barátságára, különösen a D-nap évfordulója előtt. A D-nap, azaz a náci csapatok elleni normandiai partraszállás említésére Trump annyival reagált, hogy „az nem volt kellemes nap számotokra”.

Trump szerint Biden elnöksége alatt az amerikai hadsereg toborzási számai alacsonyabbak voltak mint valaha, de most új rekordokat döntöttek. Merz megkérdezte, hogyan sikerült ez, mivel Németországnak nehézséget okoz a tartalékosok feltöltése. Trump szerint erre a válasz a „lélek”.

„Az emberek újra szeretik az országot, és önök is ezt fogják tenni.”

Trump „nehéz természetűnek”, de „jó embernek” nevezte Merzet, és elmondta, el tudja képzelni, hogy amerikai csapatok továbbra is Németországban maradjanak.

Trump annak kapcsán, hogy megtiltotta 12 ország állampolgárainak, hogy belépjenek az Egyesült Államokba úgy fogalmazott, hogy „nem is akarom ezt mondani a kancellár előtt, de önöknek is van egy kis problémájuk egyes emberekkel, akiket beengedtek. Ez nem az önök hibája.” Majd elmondta, hogy korábban figyelmeztette is Angela Merkelt, hogy ne nyissa meg a határokat 2015-ben több mint egymillió menekült előtt.