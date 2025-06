Trump megtiltotta 12 ország állampolgárainak, hogy belépjenek az Egyesült Államokba

Donald Trump beutazási tilalmat rendelt el 12 ország állampolgárai számára. A hétfőn életbe lépő szabály alapján a következő országok állampolgárai nem léphetnek be az Egyesült Államok területére:

Afganisztán,

Csád,

Egyenlítői Guinea,

Eritrea,

Haiti,

Irán,

Kongói Köztársaság,

Líbia,

Mianmar,

Szomália,

Szudán,

és Jemen.

A meglévő vízummal rendelkezők mentesülnek a tilalom alól. Szintén mentességet kapnak a zöldkártya-tulajdonosok, a világbajnokságra vagy olimpiára utazó sportolók és a különleges bevándorló vízummal rendelkező afgánok, akik segítették az amerikaiakat az afganisztáni háborúban.

Trump emellett utazási korlátozásokat vetett ki további 7 ország állampolgáraira. Burundi, Kuba, Laosz, Sierra Leone, Togó, Türkmenisztán és Venezuela állampolgárai beléphetnek az Egyesült Államokba, de nem véglegesen, és turista- és diákvízumot sem kaphatnak.

Donald Trump Fotó: TAKAYUKI FUCHIGAMI/The Yomiuri Shimbun via AFP

A döntés pár nappal azután született, hogy Coloradóban letartóztattak egy egyiptomi férfit, akit azzal vádolnak, hogy merényletet hajtott végre egy Izrael mellett kiálló tüntetésen.

„A közelmúltban történt terrortámadás rávilágított arra a rendkívüli veszélyre, amit a nem megfelelően átvizsgált külföldi állampolgárok országunkba való belépése okoz. Nem akarjuk őket” - mondta Trump a beutazási tiltás bejelentésekor.

Egyiptom ugyanakkor nem szerepel a tiltott országok listáján. (via The New York Times)