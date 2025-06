Az egyik legismertebb Kovács András mellett legalább tíz ember távozik vagy már távozott is még az Origótól, írja a Telex A kormány elengedte az Origo kezét című cikkében. A lap állítása szerint ezt több, egymástól független forrás is megerősítette nekik. A távozók eszerint a lapot kiadó Mediaworks központi tartalomelőállító részlegébe kerülnek át, oda, ahonnan a kormánymédia más kiadványait, a Borsot, Ripostot, Magyar Nemzetet és a megyei lapokat is ellátják napi betevővel.

A Telex cikke szerint kérdéses az Origo Perc utcai irodájának a sorsa is, pedig oda csak néhány hónapja, 2025 elején költözött át a szerkesztőség.

Kovács András, az Origo legismertebb arca egy péntek reggeli posztban jelentette be, hogy ő is elmegy. A kormányinfók egyik állandó első megszólalója búcsújában azt írta, hogy „az Origo nélkül soha nem tehettem volna fel kérdést Vlagyimir Putyinnal, Recep Tayyip Erdogannak, vagy éppen Portugália elnökének”.

Kovács András az Origo munkatársaként az ATV Csatt című műsorában 2023 november 21-én Fotó: ATV screenshot

A Media1 a Telex értesülésével egybevágóan szintén arról írt, hogy kaotikus a helyzet az Origónál. Korábban fél év után távozott Leitner Attila főszerkesztő, a maradék szerkesztőséget most Pósa Árpád vezeti, de az olvasottságuk esik, a kormányközeli médiában már a Mandiner is megelőzte őket összlátogatottságban.