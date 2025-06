„Minden az ő kezében összpontosul. Ő az MTK Budapest ritmikus gimnasztika szakosztályának igazgatója, a technikai bizottság elnöke, a legfőbb bíró. Ugyanazt csinálja kicsiben, amit a Fidesz nagyban” – mondta forrásunk Deutsch-Lazsányi Erikáról, akinek bántalmazásos ügyeivel kapcsolatban már nemzetközi etikai bizottság vizsgálódik.

Először a Szabad Európa számolt be tavaly decemberben részletes cikkben a Magyar Torna Szövetség (MATSZ) Magyar Ritmikus Gimnasztika Szakosztályának (MRGSZ) edzőjéről, aki az évek során rendszeresen bántalmazta verbálisan, olykor fizikailag is a versenyzőit, akik közül sokan kiskorúak voltak. A bántalmazásokkal kapcsolatban a Nemzetközi Tornaszövetség etikai testülete vizsgálatot is indított. A Telex tudomása szerint legalább 20 beszámoló alapján történt ez, nyilatkoztak érintett sportolók, szülők, edzők is. A Népszava májusban megnevezte az érintett edzőt, aki nem más, mint Deutsch-Lazsányi Erika, Deutsch Tamás Fidesz-alapító és EP-képviselő harmadik, egyben jelenlegi felesége.

Bár a sajtó szülői beszámolók alapján azt írta, a bántalmazottak tettek panaszt korábban az RSG-szakosztálynál, ott azt állítják, hogy nem érkezett bejelentés hozzájuk. Mindenesetre miután nemzetközi vizsgálat indult, bejelentették, hogy belső vizsgálatot kezdeményeztek.

A Szabad Európának névtelenül nyilatkozó szülők és sportolók szerint az alábbi visszaélések történtek Lazsányi részéről az elmúlt 15 évben:

felpofozott egy tizenhárom éves versenyzőt;

egy nemzetközi versenyen úgy megrángatta kiskorú versenyzője fülét, hogy belül vérzett;

egy alkalommal több hét-nyolc éves versenyzője összepisilte magát edzésen, amikor rájuk ordított;

előfordult, hogy kirúgta egy versenyzője lábát a bordásfal melletti tréning után, mert nem nyújtotta ki a gyakorlat közben;

a bordásfalnak lökte tizenkét éves versenyzőjét;

hozzávágott egy másfél literes, majdnem teli műanyag vizespalackot egy kiskorú tanítványához, több sportolót megdobott buzogánnyal vagy más eszközzel;

ha nem volt megelégedve valamivel, előfordult, hogy a karjuknál vagy a hajuknál fogva rángatta ki a tanítványait a teremből.

Ezeken kívül gyakran alázta meg a kislányokat a testsúlyuk miatt mindenki előtt, sok sportolónak testképzavara alakult ki. Deutsch-Lazsányi Erika egyik lap megkeresésére sem reagált, a Szabad Európa újságíróit akkor is elhajtotta, amikor személyesen találkoztak vele a szövetség közgyűlésén.

Ezen a közgyűlésen történt az, hogy a ritmikus gimnasztika szakosztály kivált a Magyar Torna Szövetségből. Ennek okáról egyelőre csak találgatni lehet, sokan a Lazsányi-botrányt sejtik a kiválás mögött, de a Magyar Torna Szövetség közleménye szerint gazdasági érdekekről van szó.

„Ez közmegegyezés volt, a régóta formálódó szakmai és gazdasági önállósodás eredménye. Egyre kevésbé láttunk bele egymás működésébe, így eljött az ideje a különválásnak” – mondta Magyar Zoltán, a MATSZ elnöke.

A Szabad Európa beszámolója szerint a közgyűlésen felolvasták a Lazsányi elleni vizsgálatot folytató Nemzetközi Tornaszövetség etikai testületének levelét is, amelyben üdvözölték, hogy az MRGSZ is belső vizsgálatot folytat, és tájékoztatást kértek a létrehozandó magyar vizsgálóbizottság „azonnali hatályú lépéseiről”. Jelenleg itt tart az ügy.

Deutsch-Lazsányi Erika

Egy mindenek felett

Az ügyre rálátó két forrásunk szerint Lazsányi stílusáról azóta keringtek pletykák, hogy edző lett 2000-ben. Ezek zöme szóbeli bántalmazásról szóló történet volt. Forrásunk azt mesélte, azok a sportolók sincsenek túl az őket ért megaláztatásokon, akik már rég nem Lazsányi Erikánál edzenek, sokan járnak pszichológushoz, küzdenek étkezési zavarral.