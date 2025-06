Május 12-én kezdődött, így már negyedik hete tart Sean Combs, vagyis P. Diddy zsarolással és szexkereskedelemmel kapcsolatos pere: a producert többen is szexuális zaklatással, erőszakkal és bántalmazással vádolják.

Volt barátnője legutóbb súlyos bántalmazásokról számolt be, őt követően tanúskodott az egyik, a producer által felbérelt férfi prostituált is, aki említést tett az iszonyú mennyiségű babaolajról – az ügy egyik legtöbbeket sokkoló részlete szerint egy házkutatás során több mint 1000 üveg síkosítót és babaolajat találtak a producer házában.

Kihallgatták a rapper Kid Cudit, aki szerint Combs meg akarta ölni őt, autójára pedig molotov-koktélt dobtak.

Tanúvallomást tett a producer volt asszisztense is, aki azt állítja, megtámadta és megerőszakolta a producer, akit legutóbb már a bíró is megfenyegetett, hogy a jelenlegi viselkedése miatt kitilthatja a tárgyalóteremből.

A mostanában leginkább P. Diddy néven ismert Sean Combs rapper/producer tárgyalásának első hetén Cassie Venturát, Combs egykori barátnőjét hallgatták ki, aki részletekbe menően mondta el, miként bántalmazta őt Combs a több mint tíz évig tartó kapcsolatuk alatt, hogyan kényszerítette szexre más férfiakkal.

Kis tálkák, tele babaolajjal

Az azóta eltelt hetekben többeket is meghallgattak az ügyben: más áldozatokat, volt beosztottakat, barátokat. Például Ventura egyik barátnőjét, Kerry Morgant, aki azt állította, Combs egy alkalommal kalapáccsal próbálta betörni Ventura lakásának ajtaját, miután 2016-ban a nő megpróbált elmenekülni egy hotelben tartott orgiáról, amit Combs csak „freak-off”-oknak nevezett (magyarul talán leginkább a megborulás lehet erre a legtalálóbb kifejezés). 2024 májusában került elő egy biztonsági kamerás felvétel arról, hogy Coms egy hotel folyosóján a nyakánál fogva földre rántja, majd rugdossa Venturát.

Morgan vallomása szerint a hotelben történtek után ő is ott volt Ventura Los Angeles-i lakásán, amikor Combs állítólag kalapáccsal próbálta betörni az ajtót. Morgan azt mondta, a rendőrök körülbelül három órával később érkeztek ki, ők pedig végül nem tettek feljelentést. Morgan arról is beszélt, hogy egy nyaraláson látta, ahogy Combs a hajánál fogva húzza végig Venturát egy 50 méteres folyosón, amiért „túl sokáig volt a fürdőszobában”. Azt állította, őt is bántotta Combs: 2018-ban fojtogatta őt és egy vállfát a fejéhez vágott, miközben követelte, hogy árulja el, kivel csalja meg őt Ventura. A bíróságnak azt mondta, hét évvel ezelőtt, a történtek után Ventura 30 ezer dollárt ajánlott neki, amennyiben aláír egy titoktartási megállapodást. „A fizikai bántalmazásnál húzom meg a határt” – mondta ezek után a nő.