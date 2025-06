Azt már legkésőbb Donald Trump beiktatási ünnepségét nézve érezni lehetett, hogy a világ valami teljesen új korszakába lépett.

Ez az érzés a következő hetekben-hónapokban csak fokozódott, amikor az addig ismert világpolitika és gazdasági-pénzügyi rendszer helyét két milliárdos haver, Donald és Elon páros fellépései vették át.

A dolog nemcsak a gazdasági és a politikai hatalom ilyen direkt összefonódása miatt volt bizarr: Elon Musk egy ponton már arról írt, hogy a szexet leszámítva ő konkrétan szerelmes Donald Trumpba.

De 2025. június 5., csütörtök ehhez képest is új minőséget hozott: a világ két legnagyobb hatalmú és leggazdagabb embere olyan stílusban esett egymásnak a közösségi médiában, hogy a következmények egyelőre beláthatatlanok.

Ez történt csütörtökön.

Előzmények

Musk és Trump pár napja az Ovális Irodában. Fotó: KEVIN DIETSCH/Getty Images via AFP

Május 28., szerda: A hiperaktív politikai szerepléstől ekkor már jó hónapja háttérbe húzódó Elon Musk olyat tesz, amit trumpiánus fordulata óta soha: nyilvánosan, interjúban kritizálja Trumpot, egész pontosan Trump saját szavaival „nagy és gyönyörű” költségvetési törvényjavaslatát. A meglepetést a kritika ténye okozza, a hangnem ekkor még visszafogott. „Őszintén szólva csalódást keltő volt látni ezt az óriási költségvetési csomagot” – mondja Musk, hozzátéve, hogy a javaslat nem csökkenti, hanem növeli a költségvetési hiányt. Musk szerint a törvény „aláássa a DOGE (US Department of Government Efficiency, Kormányzati Hatékonyságért Felelős Hivatal) csapat munkáját” is.

Május 29. csütörtök: Musk bejelenti, hogy távozik a kormányzati munkából. A hangvétel továbbra is udvarias: „Mivel a kormányzati alkalmazottként töltött időm a végéhez közeledik, szeretném megköszönni Donald Trump elnök úrnak a lehetőséget, hogy hozzájárulhattam a pazarló költekezés csökkentéséhez.”

Május 30.: Az Ovális Irodában, kamerák kereszttüzében búcsúzik egymástól az eddig szó szerint elválaszthatatlan két cimbora. Az esemény igazi mosolyparádé, mindketten dicséretekkel árasztják el a másikat, óriási a smúzolás.

Június 3., kedd: Musk a hangnemét tekintve minden előzmény nélküli X-posztot tesz közzé, amiben „undorító förtelemnek” nevezi Trump költségvetését.

És eljött a csütörtök

Június 5. csütörtök: Trump a Fehér Ház Ovális Irodájában fogadja Friedrich Merz német kancellárt, közben - helyi idő szerint déltájban - újságírói kérdésekre is válaszol. Az egyik Musk beszólására kérdez rá. Az elnök válaszában azt mondja, hogy nagyszerű kapcsolatuk volt Muskkal, de nem tudja, hogy ez így marad-e. Majd arról beszél, hogy Muskot az „idegesíthette fel”, hogy a törvény visszavágná a Tesla több milliárd dollárra rúgó állami támogatásait. Trump arról is beszél, hogy Musk „kezdettől fogva” tudta, hogy ez fog történni, végig képben volt a büdzsé ügyeiben, amivel mindaddig nem volt semmi problémája, míg le nem lépett a kormányzatból. Majd megjegyzi, hogy Musk támogatta a kampányát sőt vele is kampányolt, de nélküle is könnyedén megnyerte volna Pennsylvaniát. Trump azt is megemlíti, hogy Musk mindeddig milyen szépeket mondott róla és bár személyesen őt addig még nem támadta, biztos abban, hogy ez lesz a következő. Kiváló jósnak bizonyul!

Június 5. csütörtök, 12:19 Musk élőben figyeli a sajtótájékoztatót és azonnal tweetelni kezd. Arról ír, hogy vágja csak vissza a költségvetés az elektromos autók támogatását - bár az nem fair, hogy az olaj- és gázipari támogatások benne maradtak - de akkor szedjék ki a büdzséből a GUSZTUSTALAN DISZNÓHÚSHEGYET is.

Azt az olvasót, aki még nem merült el az amerikai politika finomságaiban, meglepetésként érheti, hogy Musk csütörtöki tweetjeiben többször emlegeti a disznóhúst, vagyis a „pork”-ot a költségvetési törvénytervezetet szidalmazva. A pork igazi anglicizmus, a „pork barrel politics” vagyis szó szerinti fordításban a „sózott disznóhús tárolására szolgáló hordó politika” kifejezés rövid változata. A mi fogalmaink szerint talán a „krumpliosztogató politika” áll hozzá a legközelebb, de a kettő nem egészen azonos. A pork azt a jelenséget írja le, amikor egy képviselő kilobbizza, hogy a választókerületében a központi költségvetés finanszírozzon meg valami olyan projektet, ami kizárólag a helyi választóknak vagy a képviselővel jóban lévő helyi vállalkozóknak fontos. Ennek a jelenségnek nálunk inkább pozitív zöngéi vannak – „ügyesen lobbizott” –, Amerikában nem, és hagyományosan inkább a kiadásokra kényes republikánusok és libertáriusok rühellik.

Június 5. csütörtök, 12:25 Musk kvázi élőben reagál Trump élőben elhangzó állításaira. Azt állítja, hogy soha, egyszer sem mutatták meg neki a törvényjavaslatot, amit úgy szavaztak meg sunyiban, hogy szinte senki nem tudta elolvasni azt a kongresszusi képviselők közül.

Június 5. csütörtök, 12:46 Musk arról tweetel, hogy nélküle Trump elvesztette volna az elnökválasztást, a republikánusok pedig a Képviselőházat és a Szenátusban is csak 51-49-es többségük lenne.