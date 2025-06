Két góllal kapott ki Magyarország Svédországtól

A magyar válogatott hozta össze mindkét félidő első helyzetét a svédek elleni felkészülési mérkőzésen, ám végül a vendégek diadalmaskodtak. Magyarország 0:2-re kikapott Svédország ellen.

Első félidőt még biztatóan kezdte a magyar válogatott, már az ötödik percben védenie kellett a svéd kapusnak, Olsennek, majd az ezt követő szögletet a kapu fölé rúgta Sallai. Nagyjából az első félidő közepére azonban teljesen leült a meccs, izgalmat a 34. perc hozott, amikor a keresztléc mentette meg a góltól a magyarokat. Ráadásul ezt követően percekre beragadt a saját kapuja előtt a magyar válogatott. Gól nélküli döntetlennel vonultak szünetre a játékosok.

Sallai Roland a Magyarország - Svédország barátságos labdarúgó-mérkõzésen a Puskás Arénában 2025. június 6-án Fotó: Illyés Tibor/MTI/MTVA

A második félidőben ismét a magyaroké volt az első helyzet, amit Schäfer jegyzett, de végül a tizenhatoson kívülről indított lövés a kapu fölé ment. Két perccel később aztán a svédek elnémították a hazai szurkolókat, hiszen a 49. percben Ekdal védhetetlen gólt lőtt a felső sarokba. Ez meghozta a svédek kedvét is, a következő percekben is volt néhány veszélyes megmozdulásuk. Ekkorra már a magyar játékosok is felpörögtek, a legnagyobb helyzete Sallainak volt a 62. percben, de a labda végül a kapu mellett gurult ki a pályáról. Három perccel később jött a svéd válasz, ami beállította a végeredményt is, két góllal nyertek a svédek.

A második gól után volt még egy-két helyzet(ecske) mindkét oldalon, de túl nagy izgalmakat nem hozott a mérkőzés. Az első leült félidő után a második már adott okot túl sok optimizmusra a magyar válogatott jövőbeli szerepléseivel kapcsolatban, látszólag a helyzetkihasználással akadnak gondok.

A magyar válogatott eddig 45-ször mérkőzött a svédekkel, ebből 18 győzelem, 10 döntetlen és 17 vereség jött össze. A két csapat legutóbbi 10 mérkőzéséből 7 vereség és 1 döntetlen mellett a magyar válogatott csak kétszer tudott megnyerni, 1995-ben 1:0-ra, és 2011-ben 2:1-re.

Következik június 10-én idegenben Azerbajdzsán.