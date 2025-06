Logózott titokzokni, naptej, kupak és úszógumi – 100 millióért rendelt hasznos holmikat Balásy Gyulától az Alapjogokért Központ

Azon túl, hogy 650 millió forintot költött el közpénzből Balásy Gyula cégén keresztül az Alapjogokért Központ az idei CPAC megrendezésére, a két szervezetnek három másik, összesen 252 millió forint értékű szerződése is van egymással. A K-Monitor egy pénteki posztja mutatja be, hogy miről is szólnak ezek a még futó szerződések, elöljáróban annyit: az egyik szerződés olyan, mintha Rejtő regényéből, a Láthatatlan légióból nyerték volna hozzá az ihletet (ld: „nem kívánta meg a sereg számára a gumikesztyűt, teniszütőt, és azt a hetven tucat MacWulf-Grober patent biztosítótűt, ami utoljára került elő a csomagokból”).

A New Land Média egy 72 milliós szerződés keretében gondoskodik az Alapjogokért Központ és kutatói online ügynökségi tevékenységéről. Ez lényegében azt jelenti, hogy az Alapjogokért Központ és Szánthó Miklós „és olyan talán kevésbé prominens beszélő fejek, mint Dornfeld László, Lajkó Fanni és Zila János Facebook oldalait, illetve Youtube és Instagram csatornáit” kezelik – de úgy, hogy ebben a tartalomgyártás nincs is benne.

Van egy 80 millió forintos, nyomdai termékekre szállítására vonatkozó szerződés is a Balásy-cég és az Alapjogokért Központ között, „ebben szokványosabb tárgyakkal találkozunk (boríték, matrica, leporelló, kiadvány, stb.)” – írja a K-Monitor.

És végül 100 millió forintot költ az Alapjogokért Központ Balásyéknál logózott reklámajándékokra. „Ebbe sok különböző termék között belefér 2000 titokzokni (!), 1000 flakon naptej, 600 úszógumi, 400 kupak (?!), 350 üveggyertya és ugyenennyi kézműves (szintén logózott) szappan is. A logózott diótörők és a sajtkés-készletek esetén a Központ úgy tűnik, önmérsékletet tanúsít, csak 200, illetve 100 darabot fognak belőle rendelni tervezetten az idei év során” –

sorolja a listát a korrupcióellenes szervezet, emlékeztetve arra, hogy ezek mind közpénzből finanszírozott kiadások a Rogán Antal vezette Miniszterelnöki Kabinetirodán és a Batthyány Lajos Alapítványon keresztül.