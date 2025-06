Körözött már több poszt is arról, hogyan működik az Orbánra felesküdött Harcosok Klubja. Ilyen volt az a paródiaoldal is, amiből elterjedt a „zászló, zászló, szív”, amit már akár örökbe is fogadna az igazi fideszes online békehadtest.

Beleshettünk ugyanakkor annak a WhatsApp-csoportnak az üzeneteibe, ami valóban az igazi lehet. Ez alapján be tudjuk mutatni, hogy a tábornok hogyan vezényli, a fegyvermestere pedig hogyan igazítja el a lelkes, bár segítségre szoruló katonákat.

Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Benko Vivien Cher/MTI/MTVA

Ezen a héten Karácsony Gergelyre rakták rá a célkeresztet. Az alaphangot a méltán feledésbe merült nindzsakormányos profilképet választó Orbán - vagy hát az ő nevében író admin - adta meg kedden azzal, hogy a napi dolgairól szóló üzenetében többször leírta: Budapest csődben van, és a harcosokat beavatta abba is, hogy az ügyben tárgyal Szentkirályi Alexandrával.

Az üzenetből világos volt, hogy a Fidesz délelőtti elnökségi ülésén ez is téma. Ez fajult odáig, hogy Gulyás Gergely a kormányinfón bejelentette, nagyon szívesen gyámság alá vennék Budapestet, ha Karácsonynak ennyire nem megy.

De ennyivel nem úszta meg Karácsony. Orbán ugyanis folytatta a Budapest-hetet. Egy másik üzenetében újra a főváros csődközeli helyzetéről írt. És adott egy hárompontos sulykolni valót a klubtagoknak azzal az utasítással, hogy ezt kommenteljék a főpolgármester minden posztja alá.

A Harcosok a Karácsony Gergely elleni csatához más muníciót is kaptak. A Fidesz visszaléptetett főpolgármester-jelöltje, a párt fővárosi vezetője, Szentkirályi Alexandra kifejezetten nekik készített videót. Ez azzal a megszólítással kezdődik, hogy: „Harcosok, most rátok van szükség. A fővárosunkban nagy csata zajlik. A világ legtöketlenebb főpolgármestere épp most teszi tönkre Budapestet.”

És a speciálisan a harcosoknak legyártott videó úgy végződik, hogy: „Harcosok, a csata most dől el. Ők hazugsággal harcolnak, de nekünk az igazság a fegyverünk. Szóval irány Budapest, kommenteljetek, posztolajtok, hallassátok a hangotokat! Mi itt vagyunk és harcolunk, de most rátok is szükség van.”

És ehhez jött még egy kevésbé szigorú, lazának szánt Gyopáros Alpár-üzenet is.

Ezek után jön a pontos eligazítás, amit Orbán iránymutatása alapján Menczer vezényel el. A klubban ő inkább segédnek – na jó, altisztnek – tűnik, mint kisfőnöknek, aki többször is precízen elmondja, hogy mi a konkrét teendő.

A hadsereg szemmel láthatóan rá is szállt Karácsonyra: az egyik Facebook-posztján 2400 komment volt, sorra jöttek a fideszes és fidelitasos politikusok, elemzők és a harcosok klubja ennél civilebb tagjai is.

Volt, aki aztán egy az egyben bemásolta azt, amit kapott, felemás sikerrel: