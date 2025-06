Takács Péter szerint 2027-ig nem lesz béremelés az egészségügyben, de mesteri logikával próbálja vigasztalni a dolgozókat

A Hetek című hetilapnak adott interjút Takács Péter egészségügyért felelős államtitkár, amiben elárulta, 2025-ben és 2026-ban nincs beütemezve béremelés az ágazatban. Vagyis legközelebb csak 2027-ben, két év múlva remélhetnek fizetésemelést a dolgozók. Az államtitkár azonban megtalálta a megfelelő, ugyanakkor egészen különös eszközt, amivel eloszlathatja az esetlegesen felmerülő aggályokat.

Mivel a kollégáink túlnyomó többsége hölgy az egészségügyben – szakdolgozóknál abszolút többségben vannak, és az orvosoknál is, főleg a fiatalok körében –, azt se felejtsük el, hogy hamarosan megduplázódik a családi adókedvezmény és a háromgyerekes édesanyák, januártól pedig a 40 év alatti édesanyák válnak adómentessé. Szóval lesz keresletnövekmény az egészségügyben, csak nem pántlikázottan, hanem a családpolitika keretein belül

– fogalmazott az államtitkár.

Fotó: Purger Tamás/MTI/MTVA

Azt azért érdemes ezzel kapcsolatban megjegyezni, hogy januártól nem minden 40 év alatti édesanya keresete válik szja-mentessé, hanem csak a kétgyermekeseké. Majd évenként újabb korcsoportra terjeszti ki a kormány a kétgyermekesek körében a teljes szja-mentességet. Ugyanakkor az is kérdéses, az egészségügyben dolgozók vajon hány százalékát érinti az szja-mentesség.

Az interjúban Takács azt is elismerte még, hogy nem fog megépülni a dél-budai centrumkórház, ugyanis ennek a projektnek most nincs gazdasági realitása, 2019-ben dübörgő gazdaság mellett lett volna. Ezt mondjuk már rögzítés nélkül is sejteni lehetett, hiszen tavaly villámgyorsan eltüntette a kormány a projektért felelős céget, ahonnan egyébként Kocsis Máté felesége félmilliós fizetést vett fel.

A nyári kánikula idején leálló klímákra is megtalálta a megoldást. Miután rögzítette, hogy az elmúlt években a kórházi klímákra 14 milliárd forintot költöttek, azt mondta az idei nyáron is számítanak leállások. De szerinte nem az a kérdés, hogy leáll-e a klíma, mert mindenhol leáll, hanem hogy ilyenkor mindenki tudja-e, hogy mi a teendője. Ennek érdekében frissíteni fogják majd az eljárásrendeket. (via HVG)