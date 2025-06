Trump eladja a Musktól vett piros Tesláját

Donald Trump el akarja adni azt a tűzpiros Tesla Model S-t, amit márciusban vett meg nagy fanfár kíséretében, hogy ezzel is kifejezze a támogatását Elon Musk felé. Ezt a Fehér Ház sajtóirodája is megerősítette a New York Postnak: eszerint akár ingyen is túladna a Teslán. A kocsi jelenleg a Fehér Ház parkolójában áll.

Az amerikai elnök autót reklámoz 2025. március 11-én Fotó: MANDEL NGAN/AFP

A Teslát akkor vette meg Trump, amikor az amerikai elnök Elon Musk mellett állva bejelentette, hogy a Tesla-kereskedések elleni támadásokat belföldi terrorizmusnak fogja minősíteni. A Teslának akkor már amúgy is egyre rosszabbul ment, a részvényárfolyamok estek, a cég ellen tüntettek, miközben Musk, a világ leggazdagabb embere lényegében beköltözött a Fehér Házba, és afféle második elnökként viselkedett.

Azóta bekövetkezett az, amit sokan kéjes várakozással figyeltek, hogy mikor fog megtörténni: a két, szélsőségesen nárcisztikusan viselkedő vezető minden jel szerint végzetesen szembement egymással.

A végsőnek látszó, nyilvános szakításra csütörtökön került sor. A világ két legnagyobb hatalmú és leggazdagabb embere olyan stílusban esett egymásnak a közösségi médiában, hogy a következmények egyelőre beláthatatlanok. Trump simán azt írta Muskra, hogy megbolondult, mire Musk bedobta, hogy az Epstein-aktákban vastagon érintett az amerikai elnök, eljárást kellene indítani ellene, és JD Vance alelnöknek kellene a helyébe lépnie.