Veszedelmes életvitelek és veszélyes emberek

Magyar Péter dilizős levélben kérdezi fel Mészáros Lőrincet, idegen szavakat magyaráz el neki, Felcsúton, hordókban elásott casht emleget, és a zebrák ízéről érdeklődik

„This is the beginning of a beautiful friendship (ez egy gyönyörű barátság kezdete), és ne feledje, egy a jelszó, tartós béke és bilincs, bilincs, rács, rács. Oligarcha (ch-val és egy szó).”