Hivatalos: leszerződtette a Liverpool a Felcsút kapusát

Leigazolta a Pécsi Ármint, a Puskás Akadémia 20 éves utánpótlás-válogatott kapusát a Liverpool, jelentette be a klub a honlapján. A tájékoztatás szerint miután elvégezték a szükséges orvosi vizsgálatokat, a játékos alá is írta a szerződését. A Felcsút arról számolt be, hogy a klub történetében rekordösszegért értékesítették Pécsit. Úgy tudni, hogy kétmillió eurót fizetett a Liverpool.

„Nagyon hálás vagyok mindenkinek, aki velem foglalkozott az akadémiai éveim alatt, köszönettel tartozom az összes kapusedzőmnek és korábbi edzőmnek, kizárólag szép emlékeket viszek magammal Liverpoolba az utánpótlásban, illetve a felnőttcsapatnál töltött évekből. Ebben a klubban nőttem fel, itt lettem élvonalbeli labdarúgó és profi futballista, de most olyan lehetőség adódott az életemben, amit muszáj volt megragadni, így a váltás mellett döntöttem. Még egyszer köszönök mindent, és mindent megteszek, hogy az egyesület a jövőben büszke lehessen rám.”

- üzente a távozó Pécsi a Puskás honlapján.