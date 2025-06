Magyar Lázárnak: Légy férfi és most először, húsz év után, vállald valamiért a felelősséget!

„3 éve ígérgetsz fűt-fát, közben minden fejlesztést leállítottál, sorra rúgod ki a legjobb szakembereket és még a MÁV alapvető karbantartási és felújítási büdzséjét is a felére vágtad. Emiatt törnek a váltók, gyulladnak ki a mozdonyok és ezért romlott el most a sorompó irányításának a hűtése is” - üzente Lázár Jánosnak Magyar Péter. A Tisza párt elnök szombaton már a második posztjában szólította meg a közlekedési minisztert. Magyar szerint Lázár hiába próbálja a Siemensre fogni a szombati összeomlást, nem a 10 éve átadott szakasz beszállítója a hibás, hanem a miniszter.

„Légy férfi és most először, húsz év után, vállald valamiért a felelősséget. Gyurcsány is megmondta: félig nem lehet visszavonulni, csak teljesen.Itt az idő. Vége van. Menni kell. Hálás lenne érte mindenki. A pártod is, de legfőképp a magyarok”