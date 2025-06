„Miért öltözzek városiasan, ha nem ott élek?” – Réka nógrádi gazdálkodásra cserélte Budapestet

Réka és Zoli 3 éve költöztek vissza Budapestről Nógrádba, Zagyvarónára. A környéken születtek, de a munkalehetőségek miatt muszáj volt a fővárosba költözniük, ahol 10 évig bírták a stresszt és az albérletről albérletbe költözést. Nem akartak több hitelt, és az egészségüket is féltették, ezért visszatértek a gyökereikhez. Réka még a ruháit is lecserélte: már szinte csak népviseletet hord otthon, a munkában és a városban is. Párjával, Zolival arról álmodoznak, hogy ami az élelmiszert és az ennivalókat illeti, hamarosan önellátóvá válhatnak.

A Deutsche Welle videója.

