Vitályos nem hátrál ki a picsogós megjegyzéséből

Hiába háborodtak fel fideszes polgármesterek is Vitályos Eszter kormányszóvivő „picsogós” megjegyzésén, a kormányszóvivő nem hátrál.

Emlékeztetőül, Vitályos a szerdai kormányinfón szólt be az ellenzéki vezetésű Szentendrének, amelyik a szolidaritási hozzájárulás csökkentését kérte. A választókerületébe tartozó város kérésére annyi megjegyzése volt, hogy „van, aki az önkormányzati vezetők közül folyamatosan sír és picsog.”

Vitályos nyilván nem csak nekik akart beszólni, hanem Karácsony Gergely főpolgármesternek is, de magukra vették fideszes polgármesterek is. Cser-Palkovics András székesfehérvári polgármester csütörtök délután közölte, várja a bocsánatkérést, majd másnap a debreceni polgármester, Papp László is azt nyilatkozta, a megjegyzés meglehetősen sértő, ez leginkább arra utal, hogy nincs teljesen tisztában az önkormányzatok helyzetével.

Vitályos nyilvánosan nem kért bocsánatot Cser-Palkovicstól, a picsogós megjegyzésbe viszont még péntek reggel is beleállt. Amikor arról posztolt péntek reggel, hogy a TV2-ben kezdi a napot, egy kommentelő megkérdezte, sírni, picsogni ment-e, Vitályos azt írta,

azt azok szoktak, akik nem a feladatukat végzik, amire megválasztották őket.

