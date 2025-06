Vitézy Dávid szerint igazi kuriózum a 24 órás késéssel érkező pótlóbusz, a vidékről felvezényelt sofőrök sem értik, miért rendelték be őket

Buszok várakoznak Kelenföldön, hogy vonatot pótoljanak Fotó: Lázár János/Facebook

A nyár első igazán kánikulai hétvégéjén rögtön elesett a MÁV, mivel sorompóhiba miatt összeomlott a balatoni fővonal közlekedése, vonatpótló klímás buszoknak pedig se híre, se hamva nem volt. A közlekedés végül szombat estére kezdett helyreállni, 24 órás késéssel pedig a vonatpótló klímás buszok is megérkeztek a Déli pályaudvaroz.

Erről maga Lázár János is megemlékezett egy Facebook-bejegyzésben:

Vitézy Dávid legfrissebb Facebook-bejegyzésében igazi kuriózumnak nevezte az egy nap késéssel érkező pótlóbuszt. „A vidékről Budapestre vezényelt járművezetők tétlenül nézelődnek az árnyékban, és nem értik, miért rendelték be őket Pünkösdvasárnap”.

„Ez az egész tökéletes szimbóluma mindannak a kármentő kapkodásnak, 10 pontos hangzatos, kókler, komolytalan kirakatígéret-kampánynak, amit a saját maga által leállított járműbeszerzések és pályafelújítások helyett indított Lázár János”.

Azt írja, azért is volt kellemetlen ez a helyzet, mert „nem »csak« a vasúti közlekedés omlott össze, hanem a kapkodva kitalált 10 pontról is kiderült, hogy kamu. Még a normális vasútfejlesztés helyett kitalált ígéreteket sem sikerült betartani. Pótlóbusz nem volt, működő utastájékoztatás nem volt”.

Lázárék egyebek mellett a 10 pontban azt ígérték ugyanis, hogy lesz haváriaközpont és jobb utastájékoztatás, illetve ha nem jár a vonat, akkor helyette lesznek klímás autóbuszok.

Vitézy úgy látja, most az egész országnak nyilvánvaló lett, hogy „a hetek óta a halálbüntetésről és a saját maga által megbízott építési vállalkozók luxizásáról vidéki főterek padjain üvöltöző miniszter valójában a rendszerváltás óta eltelt évtizedek legkudarcosabb közlekedési minisztere, aki a saját felelőssége elől menekül a szimbolikus politikai vitákba”.





A csatasorba állított buszokról egyébként a MÁV is tartott egy sajtótájékoztatót, ahol kiemelték, hogy két komoly hiba is felmerült szombaton a balatoni fővonalon, ami azért is okozott különösen nagy gondot, mert – meglepő egy forró nyári hosszú hétvége első napján, de – nagyon sokan utaztak a Balaton felé.

Hegyi Zsolt, MÁV-vezért azt mondta az MTI tudósítása szerint, hogy a 300 autóbuszból 90 a Kelenföldi és a Déli pályaudvarnál várakozik, itt ennyi jármű fér el. További 110 autóbusz áll készenlétben járművezetővel együtt a budapesti telephelyeken, és 100 autóbuszt a Balaton környékére osztottak be. A hibával kapcsolatban úgy fogalmazott, hogy egy olyan sorompóhibánál, ahol már a szállító szakemberei és a vasúttársaság mérnökei is ott vannak, és a hibát 12 óra alatt lehet csak elhárítani, „ott valami egészen biztosan nincs rendben”. Ezért vizsgálatot rendeltek el az eset miatt. Igaz, Hegyi Zsolt szombaton még egy 10 évvel ezelőtti felújításra kente a balatoni vonal összeomlását.

Lázár János egyébként még szombaton megígérte, hogy a teljes jegyárat visszatérítik az érintett utasoknak,