A bíróság kikukázta a szexuális zaklatással vádolt Justin Baldoni 160 milliárd forintos rágalmazási keresetét

A bíró elutasította Justin Baldoni 400 millió dolláros rágalmazási keresetét Blake Lively és Ryan Reynolds ellen, megállapítva, hogy Lively szexuális zaklatással kapcsolatos vádjai nem perképesek. Lewis J. Liman bíró elutasította Baldoni teljes keresetét – amely zsarolást és egyéb vádakat is tartalmazott –, de engedélyezte neki, hogy módosítsa és újból benyújtsa a szerződésekbe való beavatkozással kapcsolatos keresetét.

„A mai döntés teljes győzelmet és teljes megerősítést jelent Blake Lively, valamint azok számára, akiket Justin Baldoni[ék] belerángattak a megtorló perbe, köztük Ryan Reynoldst, Leslie Sloane-t és a The New York Timest” – áll Lively ügyvédeinek nyilatkozatában. „Ahogy az első naptól fogva mondtuk, ez a 400 millió dolláros per hamis alapokon állt, és a bíróság átlátott rajta. Várjuk a következő fordulót, amelyben ügyvédi díjakat, háromszoros kártérítést és büntető kártérítést követelünk Baldonitól [és másoktó], akik ezt a visszaélésszerű pert indították.”

Fotó: It Ends With Us/Instagram

Ahogy azt a 444 is követte, az ismert színésznő, Blake Lively tavaly decemberben szexuális zaklatással vádolta meg Baldonit és egy másik kollégáját, akivel a 2024 nyarán bemutatott It ends with us/Velünk véget ér című – párkapcsolati erőszakról szóló – filmen dolgoztak. Lively állítása szerint megpróbálták lejáratni őt, ezért jogi panasszal élt Baldonival, illetve a stúdiója, a Wayfarer vezetőjével, Jamey Heath-szel és az ügyben állítólag részt vevő több személlyel szemben. Baldoni válaszul 400 millió dolláros, átszámítva 160 milliárd forintos kártérítési pert indított zsarolás, rágalmazás és a magánélet megsértése miatt.

A bíró a vádpontokat egytől egyig kikukázta. A legérdekesebb talán az az indoklás volt, ami Lively szintén világhírű férjére, Ryan Reynoldsra vonatkozik. Őt azért fogták perbe, mert „szexuális ragadozónak” nevezte Baldonit. A bíró azt hangsúlyozta, hogy Reynolds a felesége által elmondottakra támaszkodott, és ezeket nem volt oka kétségbe vonni.

Akit érdekel, hogyan jutott el idáig ez a szövevényes és sok indulatot kavaró ügy, az forduljon bizalommal ehhez a remek cikkünkhöz.