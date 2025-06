– mondta Jeszenszky Géza hétfői nyilvános előadásán a Wesley-n.

A korábbi külügyminiszterre nyolc napja, vasárnap kalapáccsal támadtak rá a kapuja előtt, amikor a feleségével hazafelé tartott. A később elfogott támadót egy pincér segítségével sikerült megfutamítani, de a 83 éves történész-politikus a fejére kapott ütéstől életveszélyes koponyasérülést szenvedett.

A fia, Jeszenszky Zsolt ezután arról írt, hogy az apja „évek óta a sátánt szolgálja”, amire a megsérült apa csak annyit reagált, hogy elsősorban a fiát sajnálja, aki szerinte egyfajta „betegségben szenved”, politikai és vallási fanatizmus áldozata.

Jeszenszky Géza annak ellenére is elvállalta a korábban leszervezett hétfői Wesley-s előadása megtartását, hogy még otthon lábadozik – csak a forma változott személyesről online-ra, a fején lévő kötést pedig egy sapkával takarta el.

Az Antall-kormány egykori külügyminisztere, a későbbi washingtoni és oslói magyar nagykövet gyilkossági kísérletként beszélt a támadásról, és azt mondta, több ezren keresték az elmúlt napokban, hogy kifejezzék aggodalmukat, és jobbulást kívánjanak.

„Én nem gondoltam, hogy életveszélyben vagyok, a mentőknek is jeleztem, hogy inkább felmennék, hogy lemossam a vért, de mondták, hogy erről szó sem lehet. A CT megállapította, hogy súlyos koponyasérülésem van. Nem szerettem volna kórházban maradni, mert a héten be kell fejeznem egy könyvismertetést és egy politikai eszét. Ezért is haragszom a merénylőre, mert ezekben is akadályozott. De hála Istennek a műtét sikeres volt, nincs komplikáció, gyógyul a seb”