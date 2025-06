Vitézy szerint Lázár szóbeli utasítást adott, hogy a jelentősen késő vonatokat el kell tüntetni az információs rendszerből

Szenzációs állítást tesz friss fb-posztjában Vitézy Dávid:

„Több MÁV-os vezetői forrásom is jelezte, hogy Lázár miniszter, gondolom a batidai vadászkastélyban dühöngve a pünkösdi hétvége totális leégése után, azt az utasítást adta szóban a MÁV-nak, hogy a jelentősen késő vonatokat nem jeleníthetik meg a vonatinformációs rendszerben a továbbiakban. Mindez azért történt, mert számos, egy óránál is többet késő vonatról tettem közzé screenshotot a napokban.”

Vitézy további kommentárja:

„Sztálin, elnézést, Lázár elvtárs ezért kiadta: el kell tüntetni a késő vonatokat a kíváncsi szemek elől.”

Állítását Vitézy friss screenshottal és az alábbi szöveggel illusztrálja:

„És lám: a jelenleg is 40-60 perc késéssel közlekedő IC 864 és az Ex 19704 Kék Hullám a Balatonra már el is tűntek a térképekről és a vonatinformációs rendszerből. Így persze az automatikus késésvisszatérítés sem fog működni – »ügyes«.”

A 864-es IC 10:35-kor indult a Déliből, a Kék Hullám 11:05-kor. Ha ezeken ülsz vagy ültél, kérlek jelentkezz a szilyl KUKAC 444.hu címen VONAT subjecttel, hogy a te úticélodig mennyit késtetek és ha appon vetted a jegyet, kaptál-e gyorsan visszatérítést!

Amikor én is ellenőriztem az appon, a két említett járatnál én sem találtam a késés jelzését.

Vitézy a következő szónoki kérdéssel zár: