Nagy lökést adott az első erdélyi Tisza szigetnek Magyar Péter nagyváradi útja, valamint Orbán Viktor tihanyi beszéde.

Az első sziget megszervezője az a Székelyföldön született, kétlaki életet élő Kátai István szabadúszó színész, kulturális menedzser, aki a tolnai Nagyszékelyen gazdálkodik, de gyakran jár haza Sepsiszentgyörgyre, Gidófalvára, Marosvárhelyre és Kolozsvárra is.

Az emberek Erdélyben is egyre nyíltabban kezdenek beszélni a változásról, de félnek, hogy kevesebb támogatást kapnak majd Budapestről.

A Nyárád mentén tábort szerveznek, de nem akarják, hogy ez legyen az ő Tusványosuk.

Hogy kampányol-e a Tisza a 2026-os országgyűlési választáson Erdélyben, azt még nem lehet tudni. Könnyű dolguk nem lesz, a Fidesz ugyanis bőven 90 százalék fölött teljesített a 2014-es, 2018-es és a 2022-es választáson.

„Nagyon hosszú és fájdalmas folyamat lesz az, amíg eljut az erdélyi választópolgárokig, hogy ez a rendszer a lelkeket rombolja” – mondta májusi beszélgetésünkkor. Azóta Magyar Péter elmenetelt Nagyváradra, az erdélyi magyarokat pedig elbizonytalaníthatta Orbán Viktor kiállása George Simion mellett. Most hogy látja? Elindult ez a hosszú és fájdalmas folyamat, amiről beszélt?

Orbán tihanyi beszéde nem várt fordulatot hozott. Többen ítélték el, mint amennyien némaságba burkolva fogadták. A gyalogláson pedig már a magyarországi szakaszon érződött, hogy változás érlelődik. Nem volt semmilyen incidens az úton, amikor én csatlakoztam. Nagyváradhoz közeledve, a határ romániai oldalán kiabált be egy nyugdíjas idősebb asszony Magyar Péternek: „Takarodj innen, elvetted a nyugdíjamat” – mondta, de ez is inkább vicces volt. Megismerem a helyi tájszólást, ez nem az volt, és Magyar Péter egyébként sem vett el se romániai, se magyar nyugdíjat senkitől. Nagyváradon a néhány magyarországi ellentüntető mellett rengeteg fiatal jött oda hozzánk. Jó érzés volt hallani, hogy van saját véleményük – és ki is merik mondani. Változást akarnak, nem akarják elfogadni azt a retorikát, amit az RMDSZ és a Fidesz erőltet. A románok is kimondottan tisztelettudóan viselkedtek: udvariasan köszöntek, készségesen utat engedtek, és semmilyen ellenséges megnyilvánulás nem történt. Úgy tűnt, megértették, hogy mi, erdélyi magyarok és Magyar Péter is ugyanazt akarjuk, amit a román elnökválasztáson győztes Nicușor Dan képvisel – a változást. Nagyváradon egyébként is sokan szavaztak rá.

Milyen hatása lehet az útnak?

Egyre többen és egyre nyíltabban kezdenek beszélni a változás szükségességéről. Új kezdeményezések is megjelentek: ilyen például a Tiszától függetlenül szerveződő Pluralisták Erdélyben vagy az Egyenlőbb Erdélyért Mozgalom. Idén nyáron a Nyárád mentén lesz egy tábor, ahol végre valóban párbeszédet folytathatunk. A helyszínt a tulajdonosok önzetlenül ajánlották fel – őszintén szólva nem is hittem, hogy ilyen gesztussal még találkozhatok Erdélyben. A tábor lehetőséget ad arra, hogy közösen gondolkodjunk, vitatkozzunk – a magyarországi és az erdélyi magyar közösség viszonyának újraértelmezéséről, a gyűlöletkeltés oldásáról, a kultúra és a mezőgazdaság jövőjéről. Szó eshet a nők jogairól, a romák helyzetéről, a környezetvédelemről is. Nem elvárás, hogy mindenben egyetértsünk – a lényeg, hogy végre beszélni merjünk egymással.

Nyárád lesz a Tisza Tusványosa?

Pont ezt szeretnénk elkerülni. Lehet hagyományteremtés ebből is, de azt akarjuk, hogy a kiscsoportos vitafórumokon, műhelyeken párbeszéd, nyitottság legyen. Azért sem lehet olyan, mert a Tisza Pártban a szabadság a legfontosabb. Példaértékű az itt tapasztalt alulról szerveződő összefogás.

Magyar Péter is elmegy?

Elküldjük neki is a programot, meghívót is küldünk, és ha úgy gondolja, hogy szükség van a jelenlétére, akkor szívesen várjuk. Ha nem, azt is megértjük. Nem lehet ott mindenhol.

Nyárádtól függetlenül elképzelhető-e, hogy Magyar Péter újra elmegy Erdélybe, de ezúttal akár már Székelyföldre is? Korábban ment volna, de talán a fenyegetések hatására ez elmaradt.