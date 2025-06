Az orosz energiát és a bankszektort sújtaná a 18. szankciós csomag Oroszország ellen

Az Európai Bizottság elnöke és a külügyi főképviselő bejelentette a 18. szankciós csomagot Oroszország ellen, amely most elsősorban az orosz energiát és a bankszektort támadja, számolt be a hvg.hu.

Ursula von der Leyen, a bizottság elnöke arról beszélt, a cél az, hogy elérjék, Oroszország menjen bele a 30 napos tűzszünetbe.

A bizottság a szankciós csomag részeként javasolja, az Északi Áramlat 1 és az Északi Áramlat 2 tranzakciós tilalmát. Ez azt jelenti, hogy egyetlen uniós szereplő sem vehet részt közvetlenül vagy közvetve az Északi Áramlat csővezetékekkel kapcsolatos tranzakciókban. A csővezeték egyébként jelenleg nem üzemel.

Csőrendszerek és elzáró berendezések az Északi Áramlat 2 balti-tengeri vezeték gázfogadó állomásán és az Eugal távolsági gázvezeték átrakó állomásán. Illusztráció: Stefan Sauer/dpa via AFP

Az Európai Bizottság azt is javasolja, hogy az olajár-plafont hordónként 60 dollárról 45 dollárra csökkentsék. Ezzel az EU alkalmazkodna a megváltozott piaci körülményekhez, az olaj árának leszorítása ugyanis sikeres volt eddig is, ugyanakkor az olajexport továbbra is az orosz kormányzati bevételek egyharmadát teszi ki.

A Bizottság javasolja az orosz nyersolajon alapuló finomított termékek importjának tilalmát is, a cél annak megakadályozása, hogy „az orosz nyersolaj egy része a hátsó ajtón keresztül jusson el az EU piacára”.

A bankszektorral kapcsolatban a javaslat tartalmazza, hogy a SWIFT rendszer használatára vonatkozó meglévő tilalmat alakuljon át teljes tranzakciós tilalommá és az eddigi bankokon túl további 22 pénzintézetre vonatkozzon ez a rendelkezés.

Továbbá több mint 2,5 milliárd euró értékű exporttilalmat javasolnak, olyan termékekre, amelyeket az iparban lehet használni, akár fegyvergyártásra is. Gépek, a fémek, műanyagok és a vegyi anyagok tartoznak ide, amelyeket drónok, rakéták és más fegyverrendszerek gyártásához használnak.

A szankciós csomag elfogadásához valamennyi tagállam egyetértése szükséges. Most az EU-hoz akkreditált állandó képviselők szintjén kezdődik meg a vita, a cél valószínűleg az, hogy még a június végén esedékes uniós csúcstalálkozó előtt, a külügyminiszterek 23-i ülésén elfogadják a csomagot.