Lázár szerint azért van pocsék állapotban a MÁV, mert a magyarok többsége a közutak fejlesztését támogatja

A Pride-dal szembeni józan többségről,

a vasutak állapotáról,

a kegyelmi botrányból fakadó jelenlegi politikai helyzetről

és a Jászságba vágyó ukrán munkások millióiról is beszélt Lázár János a Jászberényi Lázárinfón,

ahol Pócs János helyi országgyűlési képviselő többször is felhúzta magát a kérdezőkön.

Fotó: Kristóf Balázs/444

Pride

„Ha ön nyíltan és nagyon helyesen egy demokráciában kiáll, és hallatja a hangját, amit tiszteletben tartok, akkor azt kérem csak öntől, hogy az indulatokat félretéve mérlegelje azt, hogy esetleg ez [mármint a Pride - a szerk.] valakinek nem tetszik, vagy azt gondolja, hogy nincs rá szükség. Tehát az érem másik oldalát is, és akkor talán találunk egy közös nevezőt majd” – mondta Lázár egy nő kérdésére, aki az LMBTQ közösség tagjaként kikérte magának, hogy rá fenyegetésként tekintenek.

A Pride visszatérő téma volt, egy kérdés kapcsán megtudhattuk, hogy Lázár az LMBTQ kérdésekben az egyik legliberálisabb, amit az is bizonyít, hogy a miniszternek vannak meleg barátai is, akik azonban soha nem szembesítik őt a szexualitásukkal. „Kapun belüli kérdés, hogy ki kivel fekszik össze” – mondta Lázár, aki a jó ízléssel nem tartja összeegyeztethetőnek, hogy a kérdésből „vonulás, magamutogatás és bőrtangában glasszálás lesz”.

Fotó: Kristóf Balázs/444

A miniszter szerint az ország a felvonulást egy darabig engedte, most azonban eljött az ideje, „hogy a józan gondolkozású, jóérzésű emberek is megkapják azt a lehetőséget, hogy ezzel ne kelljen szembesülniük”. Szerinte olyan demokráciára van szükség, ahol a „józan többséghez” tartozóknak is igaza lehet, ha nem kérnek a Pride-ból.

A vasutak állapota

A hétvégi vasúti fennakadásokról is kérdezték, mire arról beszélt, hogy ő, minisztériuma és a MÁV is bocsánatot kért az érintettektől, és hogy visszatérítették a jegyek árát. A vasút állapotát immáron sokadszorra azzal indokolta, hogy a magyarok többsége a közutak fejlesztését támogatja.

A helyi vasútról is kapott kérdéseket: „Lehet, hogy a kistérségi, alsóbbrendű járatok rossz állapotban vannak, adott esetben késnek is, de nincs olyan település a Jászságban, ahonnan ne lehetne autóbusszal bárhová eljutni” – mondta, hozzátéve, hogy amíg a busszal eljutnak, addig van ideje a kormánynak a vasutat is fejleszteni.

A jelenlegi politikai helyzet

Lázár az esemény kezdetén kézhez kapott egy hosszú kérdéssort, amit elvileg a helyi tiszások állítottak össze. Ezekre a miniszter válaszolt, azonban egyes bekiabálók Pócs Jánost felidegesítették. Pócstól azt kérték számon, hogy miért nevezte korábban idiótának Magyar Pétert, mire Pócs azt mondta, hogy ezt nem a saját nevében tette, hanem „a ti nevetekben tettem”.

Fotó: Kristóf Balázs/444

Lázár János nyugtatgatása mellett arról beszélt, a mostani helyi tiszások korábban más pártszínekben utálták Orbán Viktort és Mészáros Lőrincet, miközben Magyar Péter akkoriban még a NER oszlopos tagja volt.

Lázárt a pedofíliáról is kérdezték, mire ő arról kezdett el beszélni, hogy a jelenlegi politikai helyzet „Varga Judit és Novák Katalin közös hibájából fakad”. Szerinte „minden ott kezdődött, ennek a levét isszuk, fizetjük az árát, és viseljük a következményeit, akár még a 2026-os választáson is. Ez a valóság.”

Arról is beszélt, hogy nem könnyű a kormány helyzete, mert 16 éve vezeti az országot, az emberek pedig könnyen megunhatják őket. Azonban azt szerinte ez a 16 év tapasztalat szükséges ahhoz, hogy az elkövetkezendő egy-két évben olyan döntéseket hozzanak, amik évtizedekre meghatározhatják az ország jövőjét. Megígérte, hogy a választási törvényt nem fogják módosítani, és hozzátette, hogy szerinte nem lesz a választások után polgárháború az országban.

Ukrán munkások

Ukrajna is megkapta a magáét. Lázár János szerint a választásokon nem az ukránok ellen kell szavazni. „Mindenki saját magáról. Aki úgy érzi, hogy az ukrán munkavállalók millió Jászberényben nem okoznak semmi problémát, és biztonságban van a munkahelye” vagy „nem számít, hogy Ukrajna mennyi mezőgazdasági termékkel dömpingeli le a jászberényi vállalkozásokat, az nyugodtan támogassa Ukrajna EU-csatlakozását.”

Fotó: Kristóf Balázs/444

Lázár szerint Volodimir Zelenszkij a VálaszOnline-nak adott kedd reggeli interjújában „világosan megfenyegette az országot: be fognak avatkozni az ország belpolitikája, annak érdekében, hogy Magyarországnak ukránbarát bábkormánya legyen. Mert az ukránok érdeke, hogy fegyvereket kapjanak.”

Lázár szerint Ukrajna be akar kerülni az Európai Unióba, mert azt hiszik, hogy jobb lesz nekik. „Nem tudják még, hogy a franciák és a németek ki fogják őket fosztani legalább úgy, ahogy az oroszok ki akarják őket fosztani” – mondta Lázár, aki szerint a magyarok 2004-ből már tanultak abból, mi lesz, ha megjelenik a külföldi nagytőke.