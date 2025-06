Magyar Péter bármilyen drogtesztnek alávetné magát Rogán Antallal, Deutsch Tamással, Szájer Józseffel és Habony Árpáddal együtt

„Ahogy korábban is, most is bármikor hajlandó vagyok alávetni magam bármilyen drogtesztnek. Akár a véremből, akár a hajamból is vehetnek mintát. Egy kérésem lenne, hogy Orbán hozza el ugyanerre a drogtesztre a vejét és a közvetlen munkatársait: Rogán Antalt, Deutsch Tamást, Szájer Józsefet és Habony Árpádot” – írja Magyar Péter arra reagálva, hogy Orbán Viktor Magyar „súlyos alkohol- és drogproblémáira” utalgatott a Harcosok Klubja nevű szerveződés titkos Whatsapp-csoportjában.

Ahogy azt a 444 megírta, pünkösd hétfőn a napjáról beszámoló Orbán Viktor – vagy a nevében a Harcosok Klubja adminja – megosztott egy linket az online küzdők csoportjában ezzel a felvezetéssel: „Úgy látom, odaát elmentek otthonról. Baj van a toronyban. Tágult tudattal nem jó színpadra lépni.”

Orbán bejegyzése a csoportban.

Orbán a Bennfentes.netnek ezt a posztját osztotta tovább a híveinek:

Ebben a lejáratókampányokra a Fidesz-propagandában szívesen használt, a volt magyarnemzetes Pósa Károly által működtetett Bennfentes arról írt, hogy Magyar Péter egyre súlyosabb alkohol- és drogproblémákkal küzd. Hogy menyire megbízható forrás a Bennfentes, azt pontosan bizonyítja, hogy a posztot olyan lapok osztották csak meg, mint a Vadhajtások, a Minden szó vagy a hírhedten lázárista, hódmezővásárhelyi Promenád24. (Magyar nagyon sokat ütötte a hétvégén a MÁV miatt Lázár János közlekedési minisztert, még énekelt is neki búcsúdalt, ezt is felemlegette a Bennfentes.)

Magyar Péter már kereken egy éve azzal kampányolt, hogy drogtesztet végeztetett magán.

És már akkor is azt mondta, ha Deutsch Tamás vagy Rogán Antal nem hozza nyilvánosságra a saját drogtesztjét, annak „mindenki tudni fogja az okát”.