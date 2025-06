Stílszerű módon az eddigi legnagyobb ökörség a Mezőgazdasági Múzeum vidékre költöztetése

Budapest szívatásának részeként most jelentették be, hogy a Vajdahunyadvárból Gödöllőre költöztetik a Mezőgazdasági Múzeumot. Velem személyesen már nem tudnak kicseszni, én már akkor is eltöltöttem ott a fél gyerekkoromat a régi halészeszközök, a kitömött vizák, a többszörös életnagyságú májmétely-makett, Kincsem csontváza, a menő régi cséplőgép és a kitömött állatokkal teli diorámák között szaladgálva, ha Hankó Balázs, a fideszes kulturálatlanság minisztere a fején pörögve trollkodik még bő 300 napig. Sőt, már a gyerekeim is kijárták az intézményt.

A Mezőgazdasági elköltöztetése nem azért baromfiészre valló húzás, mert minden múzeum isten kegyelméből járna a budapestieknek, bár van abban logika, hogy a nagy és drága alapmúzeumok olyan helyen legyenek, ahol a lehető legtöbb ember tudja látogatni őket. Hanem azért, mert ha van múzeum, aminek a tematikája alapján akkor is a fővárosban lenne a helye, ha az összes többi nagy tematikus múzeum szét lenne szórva az országban, akkor ez az. Hiába ül annyi paraszt a parlamentben, mindig a budapestiek lesznek a legtávolabb a magyar mezőgazdaság mindennapjaitól. Vagyis az itt felnövők vannak a leginkább rászorulva arra, hogy programszerűen megmutassák neki a mezőgazdaság történetét és alapjait. Nem minden budapestinek van falusi nagymamája.

Hankó Balázs Fotó: Purger Tamás/MTI/MTVA

Hankó miniszter indoklása fergeteges: a költözés szerinte fejlődési lehetőségeket nyit meg, „amely jó a magyar kultúrának, jó a magyar mezőgazdaságnak és jó a magyar egyetemi oktatásnak”. A magyar kultúrának garantáltan jót tesz, ha a múzeumot olyan helyre költöztetik, ahol egy ötvennegyed annyi potenciális látogató él, mint a fővárosban. A mezőgazdaságnak mi más kéne, mint egy múzeum a szántóföldek szélére, az egyetemi oktatásról nem is beszélve.

Naposcsibe

Felmerül azonban, hogy Hankó Balázs helyett egy naposcsibe nyilatkozhatott, az indoklás ugyanis így folyatódik:

„Mindemellett a MATE területe arra is kiváló, hogy ott ne csak a mezőgazdasági múzeum tárgyai, hanem élő állatok is bemutathatók legyenek, megismertetve, bemutatva a haszonállatok mellett a Kárpát-medence vad életvilágát” - tette hozzá a tárcavezető.

Vagy a csibe vagy Hankó nem tudja, hogy a Vajdahunyadvártól 5 perc gyaloglásnyira található egy furcsa intézmény, ami máris telis-tele van élő állatokkal?