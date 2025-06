Szakértő a kampányköltéses módosításról: „Hoznak egy törvényt, amivel felmentik magukat a hazugság alól”

„A Fidesz sosem tartotta be a kampányköltési plafont, bár kínjukban összevissza hazudoztak erről. Most hoznak egy törvényt, amivel felmentik magukat a hazugság alól” – nyilatkozta a Népszavának Ligeti Miklós, a Transparency International Magyarország jogi igazgatója. A szakértő azt a kormánypárti törvénymódosítás-tervezetet értékelte a lapnak, amely szerint a 2026-os parlamenti választások előtti kampányban már nem lenne felső limit a pártok és a képviselőjelöltek számára, azaz bármennyit költhetnének. A javaslatot a KDNP-s Vejkey Imre, Hollik István és Nacsa Lőrinc adta be a napokban.

Az indoklás szerint az eddigi, képviselőjelöltenként limitáló szabályozás idejétmúlt, és már úgyis inkább a külföldi befolyásolás megakadályozása a cél: „A USAID-botrány kirobbanása és az, hogy a 2022-es országgyűlési választáson a baloldal a kampányszabályok kijátszásával külföldi forrást használt fel a választási kampányban, egyértelművé tette, hogy a jogalkotó elsődleges feladata a választói akarat külföldi támogatásokon keresztüli befolyásolásának a megakadályozása.”

Az ilyenek eddig „civil” plakátok voltak Fotó: Kristóf Balázs/444

Eddig az egyéni jelöltek elvileg „csupán” ötmillió forintot égethettek el önreklámra – a pártlisták sem léphettek át egy meghatározott keretet –, a jövőben viszont már nem lesznek szankciók: mindenki annyit költ plakátra és hirdetésre, amennyi belefér. Ezzel lényegében a tényleges gyakorlatot legalizálnák.

Ligeti Miklós szerint ezt a törvényt a „változó közhangulat” szülte. Az Állami Számvevőszék ugyanis sosem talált semmilyen problémát a Fidesz–KDNP költéseinél. „Mindenki tudta, hogy ez ócska hazugság, csak mostanra kinyílt az emberek szeme” – fogalmazott a szakértő, aki szerint hab lenne a tortán, ha a mindenki számára látható „luxizás” mellett a NER-nek most azt is magyaráznia kellene, hogy „inflációkövető plakátárak” miatt szórnak el a hatalmuk megtartására az eddigieknél is tízszer többet.

„Ha nincsen limit, nincs mit megszegni, jogilag így felszabadultak ebből a hazugságspirálból” – mondta Ligeti. Szerinte ráadásul régi szlogeneket is előhúzhatnak, hogy indokolják a módosítást: „az ellenzék mögött rettenetes erők állnak, tehát hagyjuk a dumát, harc van, költenünk és védekeznünk kell!” A KDNP-s jogalkotók mostani indoklásában tényleg hangsúlyosan szerepel a külföldi befolyás visszaszorítása a kampányból, ám Ligeti aláhúzta: az ilyen típusú kampányfinanszírozás nagyon régóta törvénytelen.