Több mint egy éve nyomtalanul eltűnt egy 10 fős család Finnországban

Több mint egy éve keres a finn rendőrség egy eltűnt családot, és a rendőrség szerint a szülők azért szívódtak fel nyolc gyerekükkel együtt, hogy eltűnjenek a hatóságok szeme elől. Az ügyben nemzetközi körözést is kiadtak, egy héttel ezelőtt pedig a lakosság segítségét kérték a család felkutatásában, és már több mint száz bejelentést kaptak.

A család (az apa, az akkor várandós anya és hét gyerekük) 2024. május 15-én tűnt el a Finnország nyugati részén fekvő Pohjanmaa régóban lévő otthonából. A legidősebb gyerek 2007-ben, az akkori legkisebb 2021-ben született.

Az Yle finn közszolgálati televízió úgy tudja, eltűnésükkor a gyereket gondozásba vette a finn gyerekvédelem, a szülőket, Tommy és Karolina Karfot pedig a gyerekek elhanyagolásával gyanúsították. Az Yle arról is beszámolt, hogy a szökés megtervezésében a gyerekek is részt vehettek, és akkor tűntek el, amikor éppen egyik gyereket sem felügyelték a hatóságok.

Mindenki ismer mindenkit

A svéd beszámolók szerint a hatóságokat eredetileg a család szomszédai értesítették arról, hogy aggódnak a gyerekek jóléte miatt. Karfék egy olyan faluban éltek, ahol mindenki mindenkit ismert, az emberek összejártak, odafigyeltek egymásra és jól ismerték egymást, de a Karf család elzárkózottan élt egy vörös faházban.

„Idővel gyanút fogtak az emberek. A gyerekek nem jártak iskolába, nem láttunk semmi mozgást, mindig benn voltak a házban” – mondta el az Ylének a család egyik szomszédja, aki szerint se a füvet nem nyírták, se a havat nem takarították el, és a háznak szigetelése is alig van. A szomszéd 2023 karácsonya táján értesítette a rendőrséget, amikor hosszú hetekig nem jött ki senki a házból, mínusz 20-30 fokra esett a hőmérséklet, és semmilyen lábnyom nem volt a hóban a ház körül.

A pohjanmaai tél Fotó: Raimund Linke/mauritius images via AFP

Elmondta, hogy pár nappal később rendőrautók és mentők jelentek meg a háznál, de a család nem akart ajtót nyitni, így a hatóságok erőszakkal hatoltak be a házba, és a gyerekeket gondozásba vették. Kb. négy hónapig voltak állami gondozásban, mielőtt az egész család eltűnt. Több helyen is volt házkutatás, de ezek nem vezettek eredményre – mondta el a kutatást irányító Tony Rauma.

A család teljesen nyom nélkül tűnt el, nem maradt utánuk sem fizikai, sem digitális nyom. A rendőrök azt sem zárják ki, hogy egy szélesebb családi háló segíti a bujkáló családot. „Egy tíz fős család eltartásához kellenek bizonyos erőforrások, és azt gyanítjuk, hogy kialakulhatott körülöttük egy segítő, támogató hálózat” – közölte a rendőrség, azt sem zárva ki, hogy Karfék az országot is elhagyhatták, ezért a többi észak-európai ország rendőrségével is együttműködnek. (AFP via MTI)