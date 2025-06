Zelenszkij az ukrán-magyar kémháborúról: „Nem szeretnék senkit fenyegetni, de tényleg minden a birtokunkban van”

A háború kitörése óta első alkalommal adott interjút a magyar sajtónak Volodimir Zelenszkij, Ukrajna elnöke. A Válasz Online-on Vörös Szabolcs kérdezhette. Az interjú elején a jelenlegi hadi helyzetről, az ukránok által végrehajtott ún. „pókháló hadműveletről” és az eddig elkövetett legnagyobb orosz rakétatámadásokról van szó. Idézetek ennek kapcsán az ukrán elnöktől:

„Tudom, él az a narratíva, hogy a Pókháló Hadműveletre adott válaszként kell őket értékelni, de ez nem így van. Olyanok mondják ezt, akik nem értik, hogy ez nem a háború első hónapja. Oroszország évek óta ezt csinálja. Hogy csak egy példát mondjak: a Pókhálót megelőző napon 480 drónnal és rakétával támadtak minket. Mi értjük, micsoda Oroszország, elég világos tehát, mit jelentenek számomra az ilyen akciók: azt, hogy Putyin nem akarja befejezni a háborút, hanem különböző ürügyeket keres, hogy ránk támadjon. Civil célpontokat lőnek rakétákkal, azok után, hogy mi katonai célpontokat támadtunk sikeresen.”

„Sokan még mindig hitetlenkednek és nem értik meg, hogy Putyin Ukrajna totális bekebelezésére törekszik. Az a célja, hogy ne létezzünk.”

„Senkinek nem szabadna ülve várakozni, mert olyan helyzettel harcolunk, amely nagyon is úgy tűnhet, mint a harmadik világháborúhoz vezető átmenet. Minden nap azon kell dolgoznunk, hogy kommunikáljunk egymással. Az erős országokkal, amelyek szankciókkal és a gazdasági kapcsolatok felszámolásával visszatarthatnák az orosz gazdaságot.”

„Területekről párbeszédet folytatni az én dolgom – meg Putyiné, aki elrabolta azokat. Senki mással nem fogom megvitatni az ezzel kapcsolatos álláspontomat. De annyit már elmondtunk: de jure nem fogjuk elismerni orosznak a jelenleg megszállt területeket.”

Azt hiszi, jó lóra tett, de veszíteni fog

Az interjú második felében az ukrán-magyar kapcsolatokról és azon belül is Orbán Viktor szerepéről van szó. Azután, hogy hetek óta Volodimir Zelenszkij arcképével plakátolták ki Magyarország köztereit, most az ukrán elnök is erőseket mond a magyar kormányról és annak vezetőjéről:

„Orbán Viktor pozíciója nem tükrözi Magyarország egészének álláspontját. Ez a különbség Magyarország és Oroszország között: Oroszországban Putyin pozíciója azonos a társadalmáéval. Viktor politikája, sajnálatosan, ukránellenes. És Európa-ellenes. Ezt használja a belpolitikájában: a választásokhoz saját javára akarja fordítani az ukrajnai háborút. Ami tisztességtelen. ”

„Talán azt gondolja, olajon és gázon keresztül intézhet magának dolgokat, és ezért a Putyinnal fenntartott jó és az Ukrajnával fenntartott rossz kapcsolatra teszi a tétjeit. Azt hiszi, jó lóra tett, de meggyőződésem, hogy veszíteni fog.”

Zelenszkij azt mondja, Orbán nem szólt arról neki, hogy tavalyi kijevi látogatása után azonnal Moszkvába siet: „Meglátogat, arról beszél, hogyan érhetne véget a háború – aztán Oroszországba megy. Hogy az oroszok tudtak-e erről? Alighanem igen. Nem úgy történhetett, hogy az itteni találkozója után hirtelen eldöntötte, Oroszországba utazik. Tudta előre, tudta, mit csinál. Őszinte kapcsolat az ilyen? Nem az.”

„Azzal, hogy nem segít nekünk, Putyinnak tesz szívességet. Ezért mondtam, hogy Viktor komoly, történelmi hibát követ el. Ez a személyes véleményem. Nem tudok mosolyogni meg ölelkezni, amikor látom, mi folyik a valóságban.”

Zelenszkij és Orbán még márciusban. Fotó: LUDOVIC MARIN/AFP

Magyar ügynökök

Talán a legfontosabb kijelentéseket az ukrán-magyar kémháborúként ismert ügy kapcsán teszi az ukrán elnök. Arról beszél, hogy vannak további információik a Kárpátalján tevékenykedő állítólagos magyar katonai kémekről.

„Budapest tucatnyi különböző módon próbált ukrán belügyekbe avatkozni... ...Az esetek legnagyobb részét csendben, egymás között intéztük. Hogy a mostani ügyet miért hoztuk nyilvánosságra? Vannak további fotóink és videóink különböző, a magyar Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat (KNBSZ) szervezésében magyar területen bonyolított találkozókról, amelyeket, ha szükséges, szintén publikálunk. Nem szeretnék senkit fenyegetni, de tényleg minden a birtokunkban van. Az is, hogyan fizetett a KNBSZ az ügynökének. Mindent dokumentáltunk. A magyar hálózatot 2021 óta építették fel, a katonai tárgyú kérdéseket pedig 2024-25-ben tették fel. A legutóbbi információtovábbítás idén március 25-én történt.”

„Megkérdeztem NATO-illetékeseket, kérték-e, hogy a magyarok ilyesmiről gyűjtsenek adatot. Azt válaszolták, hogy nem kérték. Egy háborúban álló ország elnöke vagyok – ön hogyan reagált volna a helyemben?”

A teljes interjút itt lehet elolvasni.