Zavargások törtek ki egy kis északír városban, miután megerőszakoltak egy tinédzser lányt

Zavargások törtek ki az észak-írországi Ballymena városában azután, hogy tömeg gyűlt össze egy állítólagos szexuális támadás helyszínének közelében. A rendőrség közlése szerint több tárgyat is a rendőrök felé dobtak, több ingatlanban is károk keletkeztek. „Mindenkit arra kérünk, hogy maradjon nyugodt, és viselkedjen felelősségteljesen” – mondta Sue Steen rendőr-főfelügyelő. „Az erőszak és a rendbontás csak tovább növeli a veszélyt. Számunkra a közösség biztonsága a legfontosabb, ezért arra kérek mindenkit, hogy működjön velünk együtt annak érdekében, hogy mielőbb helyreálljon a rend a környéken.”

A tiltakozás azt követően bontakozott ki, hogy két fiút bíróság elé állítottak egy súlyos szexuális támadás miatt, amely a kis város Clonavon Road nevű utcájában történt. A rendőrség vasárnap jelentette be, hogy nyomozók két tinédzser fiút vádoltak meg egy tinilány ellen elkövetett súlyos szexuális támadás miatt.

Rengeteg bejegyzés szól az esetről a közösségi felületeken. Azok szerint egy protestáns lányról volt szó, a zavargásokban pedig most nemcsak az unionisták, hanem a katolikus írek is részt vesznek. Az elkövetőkről ugyanis az terjed, hogy bevándorlók voltak. Több bejegyzés szerint is román tolmácsot kértek a rendőrségi eljárás során. Az eset most egyértelműen bevándorlás-ellenes tüntetésbe torkollt. Ám a rendőrség eddig nem adott ki pontos információt az elkövetők hátteréről, így érdemes a közösségi felületeken terjedő állításokat fenntartással kezelni.

(Guardian)