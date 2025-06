A momentumos Bedő Dávid mentelmi jogának felfüggesztését kéri a legfőbb ügyész, a politikus meg sem jelenhet a mentelmi bizottság ülésén

Három ügyben is kéri az új legfőbb ügyész Bedő Dávid mentelmi jogának felfüggesztését – ezt maga az érintett, a párt frakcióvezetője tette közzé szerdán a Facebookon. Azt írja: „a hatalom szerint bűnös vagyok, amiért a parlamentben és az utcán tiltakoztam az állampárt gyülekezési jogot érintő súlyos korlátozásai ellen”.

Fotó: Bankó Gábor/444

Amikor a parlament márciusban szigorította a gyülekezési jogról szóló törvényt – a gyermekvédelem álcájával lehetővé téve a Pride betiltását –, ellenzéki politikusok, köztük Bedő és más momentumosok, valamint a független Hadházy Ákos füstgyertyázással is tiltakozott. Az eset miatt Kövér László feljelentést is tett, emellett több politikust ki is tiltott a parlamentből.

Köztük Bedőt is, aki így meg sem jelenhet a mentelmi bizottság jövő szerdai, az ő mentelmi jogáról döntő ülésén. „A diktatúra kellemes bája, hogy mivel Kövér László fideszes házelnök a Parlament épületéből is kitiltott, nem jelenhetek meg a Mentelmi Bizottság június 17-i ülésén, hogy megvédhessem saját álláspontomat” – írja erről, hozzátéve: „Nagy kegyesen azért felajánlották, hogy véleményemet írásban elküldhetem a részükre”.

Bedő azzal magyarázza az esetet, hogy valószínűleg „nagyon felbosszantotta őket, hogy bejelentettük: a Momentum félreáll a rendszerváltás útjából, és nem indul a 26-os választásokon”, mivel ezzel nőtt a Fidesz bukásának az esélye. A politikus azzal zárja a posztját: kíváncsi, hogy a Polt Péter utódjának megválasztott Nagy Gábor Bálint „vajon folytatja-e pártkatona elődjének hagyományait, és végigviszi-e ezt a koncepciós eljárást, melynek egyetlen célja a rendszer kritikusainak elhallgattatása”.