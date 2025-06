L. Simon László költözteti a Mezőgazdasági Múzeumot Gödöllőre

Kedden számoltunk be róla, hogy Gödöllőre költöztetik a városligeti Vajdahunyad várából a Magyar Mezőgazdasági Múzeumot, és már meg is van a költözés felelőse, méghozzá a sokoldalú, több poszton is bevethető L. Simon László személyében, akit a múzeum és megújításáért és költöztetéséért felelős miniszteri biztossá nevezett ki Hankó Balázs kulturális miniszter.

A miniszter az alábbiakban jelölte ki L. Simon feladatkörét:

A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemért Alapítvány kuratóriumi elnökével, valamint a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem rektorával közösen kijelöli a Múzeum új helyét a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem gödöllői Szent István Campusa területén, az Egyetem rektorával közösen megvizsgálja annak lehetőségét, hogy az Egyetem fenntartásában működő, jelenleg is Gödöllőn található Mezőgazdasági Eszköz- és Gépfejlődés-történeti Szakmúzeumot miképpen lehet közösen, egy épületegyüttesben működtetni a gödöllői Campus területére költöző Múzeummal, szakmai koncepciót (…) készít, illetve készíttet el (…) az új zöldmezős beruházás előkészítése érdekében, szükség esetén részt vesz Gödöllő Város településrendezési eszközeinek alkalmas módosítása előkészítésében és társadalmi egyeztetésében, a módosítások elfogadtatásában, a Múzeum főigazgatójával közösen előkészíti a múzeumi anyagnak a Vajdahunyad várából történő kiköltöztetését, katalogizálását, digitalizálását, ehhez költségvetést és szükség esetén kormány-előterjesztést készít, javaslatot tesz a Múzeum megújuló szakmai tevékenységi köréhez igazodó intézményi keretre (szervezet, humán erőforrás, jogszabályi háttér), illetve az intézmény gazdasági konszolidálására.

Bár Nagy István agrárminisztertől elveszik a múzeumot, Hankó „vele egyetértésben” irányítja majd a biztost.

