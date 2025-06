Tóth Gabi visszakerült a Fidesz keblére, a Parlamenti Szalonban énekelt

Kedden Parlamenti Szalon néven újabb rendezvényt tartott a Fidesz, most épp a Lovardában, de tartották már ezt a Bálnában, korábban pedig a Várkert Bazárban is. Utóbbin 2023-ban Tóth Gabi is fellépett, akit bár az elmúlt időszakban úgy tűnt, hogy a Fidesz lecserélt Muri Enikőre, a jelek szerint most gyorsan vissza is fogadott, ugyanis Kocsis Máté bejegyzése szerint kedden Tóth Gabi szórakoztatta a közönséget. Hogy Orbán Viktor beszéde előtt vagy után, az nem derült ki.

Fotó: Kocsis Máté/Facebook

Tóth Gabi az eseményről – egyelőre – nem osztott meg semmit a közösségi oldalain.

Nemrég derült ki, hogy Tóth Gabi és Curtis váltják Caramelt és Marsalkó Dávidot a Megasztár zsűrijében a TV2-n