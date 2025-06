A 11A ülésen ült a férfi, aki biztosan túlélte az indiai légikatasztrófát

Bár a helyi rendőrség kezdetben arról beszélt, hogy valószínűleg nincsenek túlélők, egyre valószínűbb, hogy akár több utas vagy utaskísérő is túlélhette az indiai légi katasztrófát. Egy túlélőt már név szerint is ismerünk, ő a brit állampolgárságú Vishwash Kumar Ramesh. A 40 éves férfi a Hindustan Timesnak azt mondta, hogy 20 éve él Londonban és pár napos családlátogatásra érkezett Indiába a bátyjával, aki nem a közelében ült a gépen, és egyelőre semmit sem tud róla.

Vishwash Kumar Ramesh túlélte.

Indiai sajtójelentések szerint a férfi magánál van, sőt sikerült is beszélniük is vele a kórházban - jelenti a BBC. A sebesült a beszállókártyáját is megmutatta az újságíróknak, rajta a nevével és a 11A-s ülésszámmal. Az ahmedabadi rendőrfőnök pedig megerősítette, hogy egy túlélő tényleg biztosan van, és az illető ezen a helyen ült.

Az Air Indiai üléstérképe elárulja, hogy a 11. sor éppen egy kijárat mellett található:

A férfi röviden el is tudta mesélni, mit tapasztalt:

„Harminc másodperccel a felszállás után hangos zajt hallottunk , majd a gép becsapódott."

A Hindustan Timesnak arról mesélt, hogy milyen gyorsan történt minden:

A gép a hangos zajt követően pillanatokon belül becsapódott, amitől a férfi a mellkasán, az arcán és a lábain sérült meg. „Ahogy feltápászkodtam, testeket láttam magam körül. Megrémültem. Felálltam és szaladni kezdtem. A gép darabjait láttam mindenfelé. Valaki megragadott, betett egy mentőbe és behozott a kórházba" -

mesélte.

Az X-en olyan felvétel forog róla, amin a saját lábán megy, az nem világos, hogy a mentő felé, vagy már a kórháznál, abból kiszállva, A kórház egyébként egészen közel fekszik, ugyanabban az egyetemi tömbben, amire a gép rázuhant.

A BBC időközben elérte a feleségével és gyerekével jelenleg Leicesterben élő túlélő egyik rokonát, aki elmondta, hogy Ramesh már telefonálni is tudott és azt mondta nekik, hogy jól van.

Egy közösségi médiában keringő, a New York Times tényellenőrei által hitelesnek elfogadott videón az látszik, hogy az utasszállító nem meredeken zuhan, hanem a felszállás megkezdése után egyenletesen süllyedni kezd, míg el nem tűnik pár épület mögött, majd tűzgömb jelenik meg.

A gépen 242 ember utazott a személyzettel együtt, a helyi rendőrfőnök szerint eddig 204 holttestet emeltek ki a jelek szerint többé-kevésbé egyben maradt gépből.

A rendőrfőnök és a légitársaság helyszínen dolgozói szakértői szerint elképzelhető, hogy vannak további túlélők. A rendőrfőnök azt nyilatkozta, hogy legalább 41 sebesültet részesítettek eddig ellátásban, de az nem világos, hogy ez csak az egyetemi kampuszon megsérülteket jelenti-e, ahová a gép zuhant, vagy a gépen belüli túlélők is ideértendők.