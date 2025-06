A volt német egészségügyi miniszter szomorú, mert utódja megvonta tőle az engedélyt, amivel pingpongozhatott a minisztérium alagsorában

Vajon mi fáj a legjobban a leváltott német egészségügyi miniszternek? Hogy már nem kapja a havi 8 millió forintos fizetését? Vagy hogy nem jár neki havi 4 millió forintnyi béren kívüli juttatás? Esetleg az, hogy idővel a testőreit is elveszíti?

Egyik sem. A legjobban ugyanis az fáj neki, hogy utódja megvonta tőle a jogot, hogy továbbra is a minisztérium alagsorában pingpongozhasson.

A szociáldemokrata kutatóorvos, Karl Lauterbach 2021 decemberétől idén májusig volt Németország egészségügyi minisztere. Bár pártja, az SPD az új kormánynak is tagja maradt, a koalíciós tárgyalások során Friedrich Merz kancellár pártja, a CDU kapta az egészségügyi tárcát. Lauterbachnak így távoznia kellett, az új miniszter a CDU-s Nina Warken lett.

Warken pedig úgy döntött, hogy indoklás nélkül megvonja elődjétől a minisztérium alagsorában lévő pingpongterem használatát biztosító engedélyt. A döntés megrázta Lauterbachot, aki lelkes asztalitenisz-játékos. A politikus azt mondta a Bildnek, hogy nem érti a döntést. A pincében ugyanis senkit sem zavart, és a helyiségen keresztül a minisztérium épületébe sem tudott bemenni.

Karl Lauterbach pingpongozik Fotó: KAY NIETFELD/dpa Picture-Alliance via AFP

Lauterbach 2023-ban, 60. születésnapjára kapott beosztottjaitól egy pingpongasztalt, amit a minisztérium egyik alagsori helyiségében helyezett el. A teremben rendszeresen gyakorolt edzőpartnerével, a szenior német bajnok Nico Popallal. Edzéseikről közösségi média csatornáira is rendszeresen töltött fel képeket.

Amióta elvesztette miniszteri pozícióját, Lauterbach parlamenti képviselőként dolgozik. Ő vezeti a Bundestag kutatási, technológiai, űrkutatási és technológia-értékelési bizottságát. Néhány napja pedig azt is bejelentették, hogy tagja lesz az Egészségügyi Világszervezet (WHO) éghajlattal és egészséggel foglalkozó bizottságának is.