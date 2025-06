Az orosz titkosszolgálattal állt kapcsolatban a kormánymédia propagandistája, Szijjártó egyik kedvence

Még a magyar elhárítás is nemzetbiztonsági kockázatnak tartja a kormánypropagandista Georg Spöttlét: egy ismerőse ugyanis épp azért bukott meg egy nemzetbiztonsági ellenőrzésen, mert jó kapcsolatban áll a magyar kormánymédiában orosz propagandát terjesztő, az orosz titkosszolgálatokkal kapcsolatban álló Spöttlével – tudta meg a Direkt36.

Az illető a Külgazdasági és Külügyminisztérium alá tartozó Magyar Diplomáciai Akadémia diplomataképző programjára jelentkezett, ehhez volt szükség a nemzetbiztonsági átvilágításra. Az elutasításon viszont annyira felháborodott Spöttle, hogy politikai kapcsolatait is bevetette, hogy ismerősét – akinek addig is egyengette karrierjét – mégis bejuttassa a Külügyminisztérium programjába.

Georg Spöttle „biztonságpolitikai szakértőként” a kormánymédia különböző csatornáinak rendszeres szereplője, ahol a hivatalos orosz álláspontnak megfelelő narratívákat és sokszor álhíreket terjeszt – 2022 óta első sorban az ukrajnai háborúról. A Direkt36 szerint Spöttle egyes elemzései nagyfokú hasonlóságot mutatnak egy orosz katonai hírszerzőtől, Oleg Szmirnovtól kapott felkészítő anyaggal. Szmirnov ezredes, a budapesti orosz nagykövetség katonai attaséja volt 2024-ig, és egyben a GRU hírszerzője. Ő volt Spöttle egyik fő kapcsolata a budapesti orosz nagykövetségen.

Az anyagokban egyebek mellett az szerepelt, hogy a háborút a Nyugat provokálta ki; Ukrajna nem autonóm, csak eszközként használják; Zelenszkij a Nyugat bábja; a Nyugat kizsákmányolta Ukrajnát, és a katonai támogatással csak meghosszabbítják az ukránok szenvedését. Spöttle szinte teljesen azonos érvelést használt, mint a Szmirnov által küldött felkészítő. Egyezés van a követségi anyag és Spöttle azon nyilatkozatai között is, hogy a Krím és a Donbász már végérvényesen orosz területek, Ukrajnának le kell mondania róluk, de a NATO-t is úgy említik, mint ami keresi a konfrontációt, és fenyegetést jelent Oroszországra.

A cikk bemutat egy emailt is, amiben Spöttle hálálkodott Szmirnovnak, amiért meghívta a Moszkvai Nemzetközi Biztonsági Konferenciára 2024-ben. „Minden tőlem telhetőt megteszek annak érdekében, hogy új impulzusokat adjak és kapjak a nemzetközi politika és biztonság területén, valamint, hogy az eredményeket Magyarországon a televízióban és az újságokban is publikáljam” – írta Spöttle az orosz katonai attasénak.

Egyébként Spöttle ezen túl is gyakran jár Oroszországba, többek között az oroszok által megszállt ukrán területekre is, valamint rendszeresen megszólal az orosz állami propagandacsatornákon is, szakértőként.

Spöttle 2019-ben a Fidesz önkormányzati képviselőjelöltjeként indult Szentesen, pár évvel ezelőttig a kormányzati megbízásokból élő Nézőpont Intézet migrációs szakértőjeként is dolgozott. Ezen túl rendszeresen jár olyan fideszes eseményekre, mint Tusványos vagy CPAC, ahol még Orbán Viktorral vagy Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszterrel is fotózkodik. A honvédelmi miniszter a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatot (KNBSZ) is felügyeli, melynek feladata amúgy a kémelhárítás. Szijjártó Péter külügyminiszter pedig négyszemközt is találkozik Spöttlével, akinek egyébként is nagy rajongója, rendszeresen hallgatja ugyanis a podcastjait.

A Direkt 36 megkeresésére nem válaszolt Georg Spöttle, és egyik megkeresett kormányzati és állami szerv sem.