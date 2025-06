Földöntúli bravúrok, elfuserált betiltások

Jó reggelt! Itt a 444 napindító, ám korántsem egyetlen hírlevele, benne az elmúlt nap legfontosabb híreivel és nagyobb anyagaival:

Belföld

A magyar miniszterelnök új magyarázattal állt elő a Pride betiltására, szerinte az ugyanis nem véleménynyilvánító demonstráció, hanem parádé, ami „demonstratív megszégyenítése mindannak, amit mi gondolunk az életről” és „fenyegetése a saját gyerekeinknek”. Eközben a Kúria megsemmisítette a rendőrség határozatát, ami megtiltotta négy jogvédő szervezet június 28-ra halasztott szivárványos felvonulását. A rendőrségnek így új eljárást kell lefolytatnia.

A drogügyi kormánybiztos megosztotta az Irigy Hónaljmirigy tagjának cenzúrát helyeslő mondatait.

A 4iG csoport egyik cége tulajdonrészt szerzett a magyar állami hadiipari szereplőket tömörítő holdingban. Magyar Péter szerint a megállapodás hazaárulásnak számít, és súlyos nemzetbiztonsági kérdésként kell kezelni. Azt írta, ha hatalomra jut a Tisza, megsemmisítik a szerződést, és felelősségre vonnak minden érintettet.

Magyar Péter és Ruszin-Szendi Romulusz

Az Alkotmánybíróság megsemmisítette a magyar klímatörvénynek azt a pontját, aminek köszönhetően a kormánynak a világon semmit nem kell tennie az felmelegedés ellen: a 2030-ig esedékes kibocsátáscsökkentési vállalásokat eleve annyira alacsonyra lőtték be, hogy az bármi fajta erőfeszítés nélkül már most is teljesül. Persze az Alkotmánybíróság döntése után egyáltalán nem biztos, hogy értelmezhető új törvény születik.

Polt Péter lett az Alkotmánybíróság elnöke, a jövő évi költségvetés megalapozásáról szóló törvény zárószavazását elhalasztották.

Fotó: Németh Dániel/444

Lázár Jánost a jászberényi kampányeseményén kérdeztük a hétvége után, mikor a MÁV összeomlott. Elmondása szerint a Lázárinfók mellett is van ideje a MÁV-ra, ahol állítólag az alkalmazottak már arra panaszkodnak, hogy a miniszter túl sokat foglalkozik velük. Olyan cég nyerte a MÁV vonatpótló buszaira kiírt közbeszerzést, aminek többségi tulaja a MÁV egy igazgatósági tagja által vezetett Waberer’s Csoport.

Cser-Palkovics András lezártnak tekinti Vitályos Eszter „picsogós” megjegyzése miatti ügyet. Kérdésünkre azt írta, a Megyei Jogú Városok Szövetsége javaslatot tett a szolidaritási hozzájárulás csökkentésére. Kubatov bejelentette, hogy a Fradi nem fizeti meg az MLSZ-nek a szurkolói rendbontásokért kiszabott bírságot. A momentumos Bedő Dávid mentelmi jogának felfüggesztését kéri a legfőbb ügyész, a politikus meg sem jelenhet a mentelmi bizottság ülésén.

Cser-Palkovics András Fotó: Kisbenedek Attila/AFP

Magyar-ukrán

Orbán interjút adott az újjobbos véleményvezér Ben Shapirónak. Szerinte naivitás azt hinni, hogy az orosz-ukrán tárgyalások elvezetnek a békéhez. Úgy gondolja, amerikai-orosz tárgyalások kellenek. Orbán 2008-ban még az oroszok katonai agressziójáról beszélt az orosz-grúz háború kapcsán, most azonban már a globalista szirénhangok csábító erejét hibáztatja.

Külföld

Ukrajnának még mindig vannak ütőkártyái, ahogy azt a Pókháló hadművelet is megmutatta, de az oroszok továbbra sem vesznek vissza a céljaikból. Ez történt a fronton májusban. Harkivot támadták kedden éjjel drónokkal az oroszok, ketten meghaltak, többen pedig megsebesültek. Közben Amerika csökkenti az Ukrajnának nyújtott katonai támogatást.

A május 24-ei dróntámadás nyomai Kijevben Fotó: SERGEI SUPINSKY/AFP

Trump bejelentette, hogy megszületett az amerikai-kínai kereskedelmi megállapodás: a ritkaföldfém-ellátás folytatódik és a kínai diákok is maradhatnak az Egyesült Államokban. Miután Elon Musk a napokban keményen beleállt az amerikai elnökbe, most arról posztolt, hogy megbánta néhány bejegyzését.

Hajtóvadászat folyik egy amerikai exkatona ellen, aki a gyanú szerint megölte a három lányát, majd elrejtőzött a hegyekben.

Fotó: TINGSHU WANG, ALLISON ROBBERT/AFP

Miután az ellenzék által támogatott elnökjelölt nyert a lengyel választáson, Donald Tusk bizalmi szavazást kért magára, a Szejm pedig megadta neki a bizalmat.

Sport

Elszoktunk az olyan sorozatoktól, amilyet a magyar futball-válogatott produkált a tavalyi Eb óta. Tíz meccsen kétszer győztünk, mindkétszer idegenben, háromszor játszottunk döntetlent, ötször kikaptunk. Ettől a magyar válogatottól földöntúli bravúr lenne a vb-részvétel.

Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI/MTVA

Zene

82 éves korában meghalt Sly Stone, akinek az együttese nem egyszerűen egy sikeres zenekar volt a hatvanas–hetvenes évek fordulóján, hanem egy tudatosan integrált, faji és nemi határokat lebontó kollektíva, amely a színpadon és a hangfelvételeken is megtestesítette azt az Amerikát, amelyért a polgárjogi mozgalmak harcoltak, és amely végül sosem valósult meg igazán.