Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter egy tavaly nyáron kiadott közleményében még olyanokat írt egy tranzakcióval kapcsolatban, hogy „szuverenitási kérdés”, „stratégiai jelentőséggel bír”, ráadásul ilyen „háborús idők közepette”. Nos, ezek a kifejezések a reptér visszavásárlásával kapcsolatban hangzottak el, pedig ha valamire, akkor egy ország védelmi iparára különösen igazak lehetnének ezek az állítások. Pedig a jelek szerint, ha tényleg valós szuverenitási kérdésről, stratégiai jelentőségről van szó, főleg háborús idők közepette, akkor az állam pont ellenkezőleg jár el, mint tette azt a reptérrel. Az ország védelmi iparának jelentős részét magánkézbe adja.

Mindenesetre a kormány eldöntötte, mivel „a privát szektor az állami szektorral szemben könnyebben tudja biztosítani a védelmi ipar fejlesztéséhez szükséges jelentős tőkebevonást”, ezért amibe eddig rengeteg pénzt beleölt, az mostantól végső soron többségében magánvagyonokat fog gyarapítani. Mivel egész Európa fegyverkezni kezdett, sőt a NATO-tagságunkból fakadóan is kötelezettség az állam védelmi kiadásainak növelése, az időzítés is remeknek mondható a vevő szempontjából.

Hamarosan tehát összesen kilenc hadiipari vállalatot fog egyetlen vállalkozó érdekeltségi körébe adni a kormány, a cégek becsült értéke 74,2-82,8 milliárd forint.

Ez a kilenc cég a következő:

az Aeroplex Kft. repülőgép-javító vállalat,

repülőgép-javító vállalat, a gyulai Airbus Helicopters Hungary Kft. helikopter komponensgyártó vegyesvállalat (Airbus 70%, N7 Holding 30% tulajdon),

helikopter komponensgyártó vegyesvállalat (Airbus 70%, N7 Holding 30% tulajdon), a Rheinmetall Hungary Munitions Zrt. várpalotai lőszergyára (Rheinmetall 51%, N7 Holding 49% közvetett tulajdon),

várpalotai lőszergyára (Rheinmetall 51%, N7 Holding 49% közvetett tulajdon), a Rheinmetall Hungary Zrt. , amely a Lynx KF41 gyalogsági harcjárművek fejlesztését és gyártását végzi (Rheinmetall 51%, N7 Holding 49% közvetett tulajdon),

, amely a Lynx KF41 gyalogsági harcjárművek fejlesztését és gyártását végzi (Rheinmetall 51%, N7 Holding 49% közvetett tulajdon), az aknavető és lőszergyártással foglalkozó Hirtenberger Kft. és leányvállalatai,

és leányvállalatai, a speciális felületkezeléssel foglalkozó SATYS PSP Hungary Zrt. ,

, az RGW 110 típusú vállról indítható páncéltörő gránátvetők csöveinek gyártását, valamint komplex fegyverrendszerek fejlesztése és gyártását végző Dynamit Nobel Defence Zrt. ,

, a Kiskunfélegyházán működő, kézilőfegyver és hadiipari alkatrészek gyártásával foglalkozó Arzenál Fegyvergyár Zrt. ,

, valamint a Colt CZ Hungary Zrt.-t, amely szintén kézifegyverek, például a CZ BREN 2 gépkarabélyok gyártását végzi (Colt CZ Group 51%, N7 Holding 49% tulajdon).

A cégek átadásának menetrendjére most nem térek ki, ebben a cikkben el lehet olvasni, hogyan fog mindez történni. Bár nem érhető el még minden érintett cég tavalyi éves beszámolója, sőt, több még veszteségesen is működik, az már most látszik egy-egy esetben, hogy óriási bizniszbe vonják be a 4iG-t és annak tulajdonosát, Jászai Gellértet.