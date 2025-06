Orbán Balázs: Brüsszel a világ legelszigeteltebb hatalmi központja, rendszerváltásra van szükség

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója már másodszor vesz részt Prágában a GLOBSEC regionális biztonságpolitikai konferencián, ahol tavalyi szereplése elég emlékezetesre sikerült: akkor arról beszélt, Trump 24 óra alatt békét teremtene Ukrajnában, és ezt el is hiszi neki.

Azóta eltelt csaknem egy év, Orbán Balázs pedig újra egyedüliként képviselte a magyar kormányt a katonai-gazdasági együttműködés kérdéseiről szóló fórumon. Ezúttal a transzatlanti együttműködés lehetséges jövőjéről szóló panelben vett részt, ahol ismét kisebbségbe került véleményével, de mint mondta, tudja, hogy ő az ördög ügyvédje, és most kényelmes helyzetben is van. Orbán itt arra célzott, hogy tavaly senki nem hitt neki, amikor azt mondta, újra fogják választani Trumpot, most pedig itt az új helyzet, paradigmaváltás van, és aki nem vesz erről tudomást, le fog maradni.

Amikor a NATO-ról kérdezték, Orbán Balázs így fogalmazott: „A magyar álláspont tiszta: fontos lenne, hogy Európa többet tegyen saját védelméért és hozzájáruljon a NATO fenntartásához – csak így van esély a szövetség túlélésére. Ha az európai országok komolyan vennék a stratégiai autonómiát, akkor képesek lennénk magunkról gondoskodni.”

Szerinte a Biden-adminisztráció proxyháborút folytatott Ukrajnában, Európa pedig nem kapott valódi választási lehetőséget: csak követte az amerikai napirendet, így nem beszélhetünk autonómiáról.

Orbán Balázs a Danube Institute-ban, 2025. május 8-án. Fotó: Orbán Balázs / Facebook

Orbán Balázst egy dolog aggasztja különösen:

az európai vezetők még mindig azt gondolják, hogy a NATO megerősítése egyet jelent Ukrajna támogatásával. Pedig ez két teljesen különböző kérdés – Ukrajna sosem lesz a NATO tagja.

Amikor szembesítették Petr Pavel cseh államfő délelőtti kijelentésével, miszerint Ukrajna Európa első védelmi vonala, Orbán Balázs ezzel egyáltalán nem értett egyet.

Szerinte az európai országoknak választaniuk kell: vagy Ukrajnát fegyverzik fel, vagy magukat, és úgy gondolja, előbb vagy utóbb erre rájönnek majd a többiek is.

Ami a transzatlanti kapcsolatokat illeti, szerinte a probléma: Brüsszel. Épp ezért rendszerváltásra van szükség, hiszen Orbán Balázs szerint az Európai Unió jelenleg a világ legelszigeteltebb hatalmi központja, miközben Amerika kiegyezett Oroszországgal, sőt, a napokban Kínával is, ezért ebből azt a következtetést vonta le, hogy az EU magára maradt.

Orbán kijelentéseit azonban a panel tagjai közül többen is vitatták. Az olasz politológus, Nathalie Tocci például azonnal lecsapott a proxyháborúra, mondván, pont Trump bizonyította be, hogy Ukrajnában nem proxyháború zajlik, hiszen ha az lenne, egy nap alatt véget vethetett volna neki.

Tocci szerint ezzel szemben arról van szó, hogy Oroszország megpróbálja újjáépíteni egykori birodalmát, különféle módszerekkel: katonai eszközökkel, választások manipulálásával vagy éppen politikai eszközökkel (itt sokatmondóan Orbán Balázsra nézett).

Tocci szerint abban viszont igaza van Orbánnak, hogy az EU valóban tehetne többet azért, hogy szorosabb kapcsolatokat létesítsen a világ többi országával, de az egyre szaporodó kereskedelmi megállapodások azt mutatják, ez is folyamatban van, csak éppen lehetne gyorsabb.

Vitába szállt Orbán Balázzsal Mujtaba Rahman, az Eurasia Group európai vezetője is, aki azt mondta, Európa pont, hogy Kínával kapcsolatban közös állásponton van Amerikával, az orosz-amerikai kapcsolatok baráti jellege pedig egyáltalán nem egyértelmű, utalva egyrészt Lindsey Graham szankciós csomagjára, másrészt arra, hogy Trump is kezdi elveszíteni a türelmét Putyin időhúzása miatt.

Rahman és Tocci is elég borúlátóan nyilatkoztak egyébként a transzatlanti kapcsolatokról: előbbi szerint a vámháború réme valós fenyegetés, és könnyen lehet, hogy nem sikerül megállapodni Trumppal július 9-éig, Tocci pedig úgy fogalmazott, még az optimista forgatókönyv is csak annyit jelent, hogy nem lesz nyíltan ellenséges a viszony az USA és az EU között, hanem csak lejjebb tekerik az együttműködést. Szerinte a legfőbb probléma, hogy az Egyesült Államok és az Európai Unió céljai már nem közösek.