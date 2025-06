A rendőrség azért váltotta le az őrsparancsnokot, mert szerintük jogszerűtlenül állította elő a megafonos volt lelkészt a Tisza Párt rendezvényén

kor Egyik nap hóhér kell, másik nap megbaszom a szádat

Minden napra jut egy-egy hőbörgő támadás a tiszás rendezvényeken, már a pártközpont is kénytelen volt felkészíteni az aktivistákat erre. A Tisza szerint ha súlyos incidens történik, az Orbán felelőssége is az elmúlt 15 év gyűlöletkeltése után, és az államfőtől is kérték, hogy szólaljon meg. Az indulatokat azonban sem a Fidesz, sem Sulyok nem csitítja, sőt.