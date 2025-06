Akkorát ugrott az olajár az izraeli támadás után, mint utoljára az Ukrajna elleni inváziókor

Máris 9 százalékot emelkedett az olajár a globális piacokon, miután Izrael az éjszaka több hullámban támadta Iránt. A közel-keleti helyzet miatt igen komoly az aggodalom az olajellátás lehetséges zavarai miatt.

Főleg, hogy Irán korábban többször is azzal fenyegetett, hogy ha támadás éri, lezárja a Hormuzi-szorost, amin a világ olajkereskedelmének nagyjából a harmada megy keresztül.

Izrael péntekre virradóra Irán nukleáris létesítményeit, ballisztikusrakéta-gyárait és katonai parancsnokait vette célba, többek között az iráni Forradalmi Gárda főparancsnokát is megölték. Izraeli bejelentések szerint elhúzódó hadműveletekre és komolyabb iráni válaszcsapásra lehet számítani.

Fotó: FATEMEH BAHRAMI/Anadolu via AFP

Mire Magyarországon a többség felébredt, a Brent nyersolaj határidős ára máris 6,29 dollárral, vagyis több mint 9%-kal, 75,65 dollárra ugrott hordónként. Ez idén január óta a legmagasabb érték, és egyben a legnagyobb napon belüli mozgás 2022 februárja, az Ukrajna elleni orosz invázió óta - írja a Financial Times.

Közel három és fél év után tehát egy újabb háborús támadás miatt következik be rendkívüli energiaár-emelkedés a világon. Hogy ez mennyire lesz tartós, és merre halad tovább, sok, most még előre nem látható tényezőtől függ, elsősorban attól, hogy mik lesznek az iráni válaszlépések, és hogy hogyan reagál a nagy olajkitermelők szövetsége, az OPEC.

Az energiapiac szempontjából a fő kérdés, hogy Irán úgy dönt-e, hogy az energialétesítményeket is célba veszi a térségben (2019-ben már valószínűleg Irán támadta a szaúdi olajinfrastruktúrát, de persze az iraki kutak is lőtávolon belül vannak az iráni drónok és rakéták szempontjából), és főleg, hogy lezárják-e a Hormuzi-szorost.

Azzal, hogy a globális olajkereskedelem harmada itt, a Perzsa (Arab) öblön megy keresztül, ez kulcsfontosságú a világ ellátása szempontjából, és az olajon kívül az LNG-piacot is vaskosan érinti: Katar a világ egyik legnagyobb cseppfolyósított földgáz szállítója is, ezek a szállítmányok is Hormuzon mennek keresztül a világpiac felé.