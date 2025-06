Izrael megtámadta Iránt

Izrael péntekre virradóra nagy léptékű támadást indított Irán ellen. Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök éjszakai beszédében jelentette be, hogy a légitámadások Irán nukleáris létesítményeit célozták, de iráni sajtóbeszámolók szerint értek támadások teheráni lakóövezetet, és az áldozatok között civilek is vannak. Teheránból magyar idő szerint kora reggel is jelentettek hangos robbanásokat, míg iráni megszólalók szerint a rakétatámadások harmadik hulláma az iráni légvédelmi állásokat és radarokat célozta.

Az izraeliek az épületekre mért légicsapások mellett konkrét személyeket is céloztak, az első hírek szerint megölték a Forradalmi Gárda főparancsnokát, Hossein Salamit, és Mohammad Bagherit, az iráni hadsereg második emberét, illetve több iráni atomtudóst is, és állítólag kórházba került Ali Shamkhani is, aki az Egyesült Államokkal folytatott atomtárgyalások során vezette az iráni delegációt.

Netanjahu beszélt arról is, hogy a támadások napokon át tarthatnak majd, és Izrael túlélése miatt van szükség az iráni fenyegetés visszanyesésére. Az izraeli miniszterelnök elmondta, hogy a támadások egyik kiemelt célpontja a natanzi nukleáris létesítmény volt, ahol az iráni urándúsítás zajlott. Izraelben válaszcsapásokra számítanak, a Tel-Aviv-i Ben Gurion repteret be is zárták, a légvédelem pedig a legmagasabb készültségben van.

Támadásban megsérült épület Teheránban Fotó: FATEMEH BAHRAMI/Anadolu via AFP

Izrael állítása szerint a támadások megelőző jellegűek voltak, és így akarják biztosítani, hogy Irán ne juthasson atombombához. A támadások célpontjai nukleáris létesítmények és a nagyobb hatótávolságú rakéták fejlesztéséhez kapcsolódó helyszínek voltak.

Irán legfelsőbb vezetője, Ali Hámenei éjszakai beszédében arról beszélt, hogy Izrael kemény büntetésre számíthat. Megerősítette, hogy több katonai parancsnok és atomtudós is meghalt az éjszakai támadásban. Feltűnő volt, hogy Hámenei nem említette az Egyesült Államokat a felolvasott szövegében.

Az Egyesült Államok nem vett részt a támadásban, közölte Marco Rubio külügyminiszter az éjszaka folyamán, de azt lehet sejteni, hogy az amerikaiak tudták, hogy Netanjahu támadni fog, hiszen a napokban csak a legfontosabb személyzet maradt ott az iraki amerikai nagykövetségen, tartva attól, hogy egy izraeli támadás után a követség is az iráni válaszlépés célpontja lehet. Donald Trump az utóbbi hetekben ismét tető alá akart hozni egy atommegállapodást Iránnal (hasonlót ahhoz, amit Barack Obama egyszer már összehozott, csak aztán Trump az első ciklusa idején felmondott), ezért aztán az amerikai vezetés kifejezetten nem támogatta, hogy Izrael a tárgyalások ideje alatt megtámadja Iránt.

Az Eurasia Group Irán-szakértője, Gregory Brew gyorsértékelésében arról írt, hogy ez volt az Irak elleni, nyolcvanas évekbeli háború óta a legjelentősebb támadás Irán ellen, és a jelek szerint Izrael több szintű műveletbe kezdett bele, melynek első lépése, hogy destabilizálják és meggyengítsék az irániak képességét a válaszcsapásokra. De ha a cél tényleg az iráni nukleáris program elpusztítása, akkor további lépésekre lesz szükség.

Hozzátette, hogy önmagában az, hogy Izrael ezt most egyedül tesz, nem a legfontosabb kérdés, eddig is lehetett tudni, hogy bőven van lehetőségük hatalmas károkat okozni Iránnak. Ami számít, hogy mi lesz az amerikai reakció, és Trump akar-e változtatni a helyzeten. Ha el akarja kerülni, hogy a régióban regionális háború törjön ki, akkor nagyon komoly erőfeszítéseket kell tennie, és Brew arra számít, hogy rendkívül feszült napok állnak előttünk, melyek nagyobb kihívást jelentenek majd Trumpék számára, mint bármi, amivel az első ciklusában találkozott.

Tavaly áprilisban Irán mintegy 300 rakétát és drónt lőtt ki Izraelre, ez volt az első alkalom, hogy közvetlenül, és nem valamelyik proxijukon keresztül lőtték Izraelt, de akkor az izraeli légvédelem a rakéták és drónok döntő többségét megsemmisítette. A támadás akkor megtorlás volt a pár héttel korábbi légicsapásért, melyben Izrael Damaszkuszban ölte meg az iráni katonai vezetés több magasrangú tagját. A rákövetkező hónapokban Izrael célzottan kezdte el támadni az Irán-közeli milíciák, elsősorban a Hezbollah vezetését, októberben pedig ismét volt kölcsönös, de a mostaninál jóval korlátozottabb rakétatámadás a két ország között. A péntek hajnali izraeli légicsapások léptékükben jóval nagyobbak ezeknél, és az izraeli megszólalások alapján Izrael is nagyobb válaszcsapásra számít.