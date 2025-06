Elindult az iráni válaszcsapás, az izraeli média szerint leszedték az első drónokat

Az amerikai elnök a Truth Social oldalán reagált az eseményekre, egyúttal határozott üzenetet fogalmazott meg Irán felé. Íme, a teljes bejegyzés:

„Lehetőséget adtam Iránnak a megállapodás megkötésére. A leghatározottabban azt mondtam nekik, hogy »csak tegyétek meg «. De bármennyire is próbálkoztak, bármennyire is közel kerültek hozzá, egyszerűen nem tudták végrehajtani. Azt mondtam nekik, hogy annál, amit tudnak, várnak, vagy amit mondtak nekik, sokkal rosszabb lehet, hiszen az Egyesült Államok gyártja a világ legjobb és legveszélyesebb katonai felszereléseit, és Izraelnek ezekből rengeteg van. És tudják, hogyan kell használni. Egyes irániak nagyon bátran beszéltek, de fogalmuk sem volt, mi fog történni. Mindannyian halottak lesznek, és minden rosszabb lesz. Már most is sok a halott, hatalmas a pusztítás, de még van idő véget vetni ennek a mészárlásnak, még a következő tervezett még brutálisabb támadások előtt.

Iránnak megállapodást kell kötnie, mielőtt semmi sem marad, és meg kell mentenie azt, amit egykor Iráni Birodalomként ismertek. Nincs több halál, nincs több pusztítás, CSAK TEDD MEG, MIELŐTT TÚL KÉSŐ LESZ. Isten áldjon mindannyiótokat!”