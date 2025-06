Varga Mihály olyan spórolásba kezdett az MNB-nél, hogy már saját mesterképzésük ösztöndíjait sem fizetik

Még a 2010-es évek közepén, Matolcsy György elnöksége és a jegybanki pénzbőség idején indították el az MNB felsőoktatási ösztöndíjprogramjait. A nemzeti bank 2014-től kezdett együttműködési megállapodásokat kötni egyetemekkel, majd 2016-ban létrehozta az MNB Intézetet, amely nem önálló intézmény volt, hanem előbb a Corvinus, majd a kecskeméti Neumann egyetem keretein belül működött, végül 2024-ben a Metropolitan Egyetembe (METU, a volt BKF) integrálták.

A teljes neve szerint MNB Intézet Fenntartható Pénzügyek Központ a honlapján azt írja magáról, hogy a gondozásukban valósult meg a mesterszaknak egy olyan átfogó reformja, amely „a hazai oktatási palettán is kuriózummá vált”. Valamint azt is, hogy a hallgatóit „Magyarországon egyedülálló módon a Magyar Nemzeti Bank havi ösztöndíjban részesíti”, méghozzá a képzés teljes kétéves, négy szemeszteres időtartama alatt.

Idén azonban valami megváltozott, úgy is mondhatnánk, hogy a Fenntartható Pénzügyek Központ az idén márciusi elnökváltással – Matolcsy ment, Varga Mihály jött, és komoly spórolásokba, kirúgásokba kezdett – elvesztette fenntartható jellegét. Miután a nem sokkal Matolcsy távozása után közzétett ÁSZ-jelentések szerint a 2010-es években létrehozott jegybank alapítványi és cégbirodalom közpénzek százmilliárdjait tapsolhatta el, Varga az MNB tevékenységének redukálását ígérte meg.

Varga Mihály jött, az ösztöndíjak nem jönnek Fotó: Kovács Attila/MTI/MTVA

A jegybanki mesterképzésben résztvevő, METU-val hallgatói jogviszonyban álló mesterképzésesek ugyanis ebben a szemeszterben már nem kaptak ösztöndíjat – miközben a másodévesek két héten belül záróvizsgáznak, majd meg is szűnik a hallgatói jogviszonyuk. Tudomásunk szerint ötven-hatvan hallgató van az MNB Intézet képzésének két évfolyamán, többségük másodéves.

„A szakot azzal promotálták, hogy a képzés teljes időtartama alatt havi 150 ezres, illetve 250 ezres ösztöndíjat adnak, ha teljesítjük a feltételeket. Az első három félévben az ösztöndíj-kifizetés rendben megtörtént, viszont a 4. félévben még nem utaltak, és két hét múlva záróvizsgázunk” – mondta egyikük (az összeg azért nőtt, mert az egyetemváltáskor nőtt a taníj is). Ha az információink helyesek, és valóban ötven-hatvan hallgató pénzéről van szó, akkor egy, az MNB költségvetéséhez képest csekély, havi 12-15 milliós összegről van szó (a jegybank tavaly 789, az elmúlt két évben összesen csaknem 2500 milliárdos mínuszt hozott össze).

Az órák látogatása mellett egy tudományos diákköri dolgozat elkészítése volt az a feladat, amely fejében elvileg jogosultak a juttatásra. Kérdésünkre az egyik hallgató azt közölte, hogy ezekről a követelményekről a mostani, februárban kezdődött félév elején is tájékoztatták őket, az évfolyamon lévő többsége eleget is tett ezeknek az elvárásoknak. „A leadott TDK-król kaptunk is visszajelzést, ösztöndíjat viszont nem” – fogalmazott, hozzátéve, hogy a magasabb tandíjat viszont fizetniük kell, így egyelőre csak a hátrányait érzik az intézményváltást jelentő „egyoldalú szerződésmódosításnak”.

A hallgatók természetesen keresték az elmúlt hetekben a METU vezetését és a jegybank új elnökét is. „A rektor csak annyit tud, hogy hozzájuk még nem érkezett meg a pénz az MNB-től” – mondta egy hallgató. Ezt megerősítette az egyetemtől kapott hivatalos válasz is, a Kucsera Tamás Gergely rektor nevében érkezett email szerint „a 2024-2025. tanév II. szemeszterére vonatkozó támogatási szerződés hiányában a szükséges forrás eddig sajnos nem érkezett meg”. Azt is közölték, hogy az egyetem mostani és előző rektora is

„megkérte már a 2025-ös évre vonatkozó külső forrás biztosítását és a felsőoktatási kezdeményezés folytatását a Magyar Nemzeti Banktól, de mindezidáig hivatalos visszajelzés nem érkezett”.

A hallgatók eddig szintén hiába keresték az MNB-t. „Elvileg május vége óta a jegybankelnök asztalán van az ügyünk”, leveleket küldtek „a publikus MNB vezetőségi e-mail címekre”, de eddig „nem érkezett válasz sem a diákokhoz, sem pedig a szakfelelőshöz”. Lapunk a cikk megjelenéséig szintén nem kapott választ a kérdésekre.

Az MNB egyébként a saját intézetében folyó – bár szervezetileg egy önálló egyetembe – integrált mesterképzése mellett 2016-ban létrehozott egy, az MNB Intézettől független Kiválósági Ösztöndíjprogramot is. A jegybank honlapja szerint nyolc év alatt közel ötezer ösztöndíjról döntöttek. Hogy ennek a programnak a finanszírozása is leállt-e, azt egyelőre nem tudjuk.