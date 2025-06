Varga Mihályék megerősítették: kiszálltak az MNB nevét viselő mesterképzés finanszírozásából

Pénteken írtuk meg, hogy a nemzeti bank az idei tanév második szemeszterében, tehát idén február óta nem fizeti az MNB Intézet Fenntartható Pénzügyek Központ keretében mesterképzésen résztvevő, jogilag a Metropolitan Egyetemen (METU) tanuló ötven-hatvan egyetemi hallgató ösztöndíját. A jegybank korábban havi 150 ezer, majd ettől a tanévtől havi 250 ezer forintot fizetett eddig a hallgatóknak, akiktől ennek fejében egy TDK-dolgozat elkészítését várta el, valamint azt, hogy rendszeresen részt vegyenek az órákon.

Fotó: Máthé Zoltán/MTI/MTVA

„A szakot azzal promotálták, hogy a képzés teljes időtartama alatt havi 150 ezres, illetve 250 ezres ösztöndíjat adnak” – mondta lapunknak az egyik hallgató. Az összeget azért emelték, mert az MNB Intézet, amely korábban a Corvinus, majd a kecskeméti Neumann egyetem keretein belül működött, 2024-ben a METU-hoz, és az egyetemváltáskor nőtt a tandíj is.

Amit most, a második félévben is fizetni kell – csakhogy az ötször 250 ezer forintot ehhez már nem kapták meg a diákok. A nemzeti bank korábban sem az érdeklődő e-mailjeikre, sem az egyetem vezetésének leveleire nem reagált, miközben a hallgatóknak ebben a félévben is meg kellett felelniük a követelményeknek, mint egy hallgató írta: „a leadott TDK-król kaptunk is visszajelzést”.

Az egyetem vezetése csak annyit tudott mondani a hallgatóknak, amit nekünk megírt Kucsera Tamás Gergely rektor: kérték „a 2025-ös évre vonatkozó külső forrás biztosítását és a felsőoktatási kezdeményezés folytatását” a jegybanktól, de „hivatalos visszajelzés nem érkezett”.

Mi viszont, ha már csak cikkünk megjelenése után is, és ha csak nagyon szűkszavúan is, de kaptunk választ az MNB-től. Ezt írták:

„A jegybank a törvényben rögzített alapfeladatok ellátására összpontosít, az ezen kívül eső tevékenységeket felülvizsgálja és racionalizálja. A Budapesti Metropolitan Egyetemet az MNB és alapítványa 2022 és 2024 között több mint 2,5 milliárd forint támogatásban részesítette, ezzel a METU az első helyen áll a támogatott oktatási intézmények között. A Magyar Nemzeti Bank álláspontja szerint az elmúlt időszak kiemelt összegű támogatásai lehetővé teszik az érintett ösztöndíj-program finanszírozását.”

A levélből úgy tűnik tehát, hogy a Varga Mihály-féle jegybanki vezetés eldöntötte, hogy leállítja a mesterképzést, amelyről az MNB Intézet honlapján azt írják: „a hazai oktatási palettán is kuriózummá vált”. Arra nem kaptunk választ, hogy ezt miért nem közölték sem az egyetemmel, sem az érintett hallgatókkal, miért csak az erről szóló írásunk megjelenése után álltak elő nyilvánosan azzal, hogy elzárják a pénzcsapokat. Az sem világos, hogy a METU és az MNB, illetve az MNB és a hallgatók között volt-e bármi olyan szerződéses megállapodás, amely értelmében a képzést már elkezdett diákoknak valóban a tanulmányaik teljes időszakára vállalta a jegybank az ösztöndíj kifizetését (a már említett feltételek teljesülése esetén).

Mint írtuk, az MNB korábban, 2016-ban létrehozott egy, az MNB Intézettől független Kiválósági Ösztöndíjprogramot is. A jegybank honlapja szerint nyolc év alatt közel ötezer ösztöndíjról döntöttek. Hogy ennek a programnak a finanszírozása is leállt-e, arra nem utalt a mostani jegybanki közlemény.