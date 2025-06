Itt van Georg Spöttle és az orosz ügynök közös fotója

Panyi Szabolcs, a Direkt36 újságírója Facebook-oldalán közzé tette Oleg Szmirnov ezredes, volt budapesti katonai attasé, a GRU (orosz katonai titkosszolgálat) hírszerzője és Georg Spöttle közös fotóját. A Direkt36 csütörtökön írta meg, hogy még a magyar elhárítás is nemzetbiztonsági kockázatnak tartja a kormánypropagandista Georg Spöttlét. Egy ismerőse ugyanis azért bukott meg egy nemzetbiztonsági ellenőrzésen, mert jó kapcsolatban van a magyar kormánymédiában orosz propagandát terjesztő, az orosz titkosszolgálatokkal kapcsolatban álló Spöttlével.

A cikk említette a fotót, de ezt csak most hozták nyilvánosságra. A képen, ami a budapesti Byblos libanoni étteremnél készült, Spöttle és Szmirnov mellett szerepel Szmirnov felesége is, mindannyian könnyű nyári ruhában. Az orosz titkosszolgálat részéről Szimornov lehetett Spöttle egyik fő kapcsolata a cikk szerint: Spöttle rendszeresen kapott téma- és narratívajavaslatokat Szmirnov ezredestől is, melyek főbb állításait Spöttle aztán visszamondta a magyar kormánysajtóban.