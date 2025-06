Karácsony beszédet mondott Bécsben, Orbán megint kommentben tiltja be a Pride-ot

Ahogy arról a 444 is beszámolt, Szentkirályi Alexandra Bécsbe utazott, hogy megtekintse az ottani Pride-ot. Erről saját Facebook-oldalán írt, ahol azt is közölte, hogy amit ott látott az „annyira brutális volt”, hogy csak a budapesti Fidesz Facebook-oldalán meri megmutatni „ahol csak 18 éven felüliek láthatják” (ez amúgy nem igaz, az ő saját és a Fidesz Budapest Facebook-oldala ugyanolyan, bárki láthatja mindkét oldalon).

Ehhez poszthoz érkezett meg Orbán Viktor, aki annyit kommentelt oda, hogy „Na, ez az, amit nem akarunk itthon!”. Orbán mostanában kommentekben fejti ki, hogy betiltatná a Pride-ot. Februárban Lázár János elmélkedett arról, hogy be kellene tiltani az LMBTQ jogegyenlőségért tüntetők felvonulását, arra azt írta Orbán, hogy „Be bizony! Világos beszéd.”

A miniszterelnök már nem fáradt át a Fidesz Budapest oldalára, ahol láthatta volna, hogy ott a mindössze hét képből álló galériában egy képen egy félmeztelen, egy másikon egy meztelen férfi, a harmadikon pedig egy olyan férfi látható, aki egy zoknit húzott a péniszére. Van egy olyan fotó is, amin egy ketrecben van egy ember, a többi képen a tömeg, köztük gyerekek láthatók.

Ehhez hozzá tartozik, hogy tavaly 340 ezer ember vonult fel a bécsi Pride-on az LMBTQ jogegyenlőségért, és az idei felvonulásra is legalább 300 ezer embert vártak, köztük talált egy meztelen embert Szentkirályi.

Beszédet mondott a bécsi Pride-on Karácsony Gergely, aki májusban is felszólalt már a brüsszeli rendezvényen, és nagyjából most is ugyanazt mondta el, mint akkor.

A főpolgármester most azt mondta, hogy most Magyarországnak olyan kormánya van, ami korlátozza a szabadságot és be akarja tiltani a Budapest Pride-ot. „De Magyarország nem egyenlő a kormányával. Budapest pedig még csak nem is hasonlít rá.” Karácsony szerint ez egy európai ügy kell, hogy legyen mert ha „be lehet tiltani a Pride-ot egy európai uniós tagállamban, akkor az Európai Unió egyik állampolgára sincs biztonságban.” A polgármester bízik benne, hogy a kormányzati tiltás ellénre megtartják a rendezvényt, mert beszédét azzal zárta: Találkozzunk június 28-án a Budapest Pride-on!