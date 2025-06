Letartóztattak egy 18 éves váci nőt, aki két kiskorú lányt futtatott

A rendőrség közleménye szerint kerítés bűntette miatt indítottak eljárást a 18 éves N. Mirella Franciska ellen. A nő, miután megismerkedett egy 13 és egy 16 éves lánnyal, őket később több alkalommal közvetített ki felnőtt férfiaknak, akik Budapesten, illetve Vácon „pénzért vagy drogért szexuális szolgáltatást nyújtottak kuncsaftoknak”.

A rendőrök szerint az árról N. Mirella egyezett meg a férfiakkal, a tőlük kapott pénzt megtartotta, „a megszerzett drogból adott egy kis adagot” a prostituáltként dolgozó lányoknak, de annak nagyobb része is nála maradt. A közlemény szerint az egyik lány arról is vallott, hogy „N. Mirella még a szüzessége eladását is felajánlotta több millió forintért, saját részesedést is kérve belőle”.

A váci nyomozók végül Szobon fogták el a kerítőnőt Szobon, akinek a letartóztatását elrendelte a bíróság.