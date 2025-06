Magyar Péter szerint Szentkirályi Alexandrának nincs helye a közéletben

Magyar Péter is megszólalt Szentkirályi Alexandra videója után. Ez az a videó, amiben a fővárosi Fidesz elnöke szombaton egy olyan videót publikált, melyben orosz dezinformációs kampányokat idézően emberrablókkal, szervkereskedőkkel, kábítószerrel és szélsőséges katonai csoportokkal fenyeget Ukrajna uniós csatlakozása esetén. Mindezt egy a csomagtartóba dobott, megkötözött kezű férfi előtt teszi, aki nem más, mint a Miniszterelnöki Kabinetiroda vezető munkatársa és Szentkirályi kampánycsapatának hű tagja.

Magyar most azt írja, hogy Szentkirályinak ezek után nincs helye a magyar közéletben. Azt is hozzáteszi, hogy a “legegyszerűbb az lenne, ha a férjét is vinné magával”.

Gelencsér Ferenc, momentumos képviselő szintén a közéletből való távozásra szólította fel Szentkirályit, de ő közveszéllyel való fenyegetés miatt fel is jelentette a fideszes politikust.